EU wil betere transparantie rondom gebruik van AI

Wél gebruikmaken van de mogelijkheden die gepaard gaan met AI, maar tegelijkertijd ook een duidelijke reeks regels hanteren om verkeerd gebruik te voorkomen. Dat is waar de Europese Unie met een uitgebreid plan aan hoopt de voldoen, met een focus op transparantie.

Het gebruik van AI door bijvoorbeeld gezichtsherkenning en dataverzameling zou aan strikte regels moeten voldoen wat betreft transparantie. Daarnaast zou er, volgens de al uitgelekte regels, altijd een mens bovenaan de keten moeten staan om de AI te overzien.

Europese Commissie

Voor buiten-Europese bedrijven die hun tech in de EU willen uitrollen, betekent dat volgens Margrethe Vestager (uitvoerend vicepresident van de Europese Commissie, verantwoordelijk voor het digitale tijdperk van Europa) dat dergelijke partijen mogelijk de AI anders moeten programmeren: dit om te voldoen aan de regels omtrent dataverzameling in de EU.

Wel komt de EU dergelijke partijen tegemoet door jaarlijks ruim twintig miljard te willen uitgeven aan het bouwen van een fundering voor AI-ontwikkelingen in Europa. Een deel van dat geld zou beschikbaar worden gemaakt voor AI-devs die zich houden aan de gestelde regels.

Het benadrukken van strenge regels rondom het verzamelen van data is niet voor het eerst deze week aan bod gekomen in Brussel. Mark Zuckerberg, CEO van Facebook, ging ook al in gesprek met Verstager om aan te geven dat regulering van media als Facebook hard nodig is. Ook het gebruik van AI zou volgens hem moeten voldoen aan strenge regels, om zo het vertrouwen van het publiek te winnen.