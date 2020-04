Microsoft bouwt ‘planetaire computer’ om biodiversiteit te beschermen

Microsoft onthult plannen om een ‘planetaire computer’ te bouwen dat naar eigen zeggen het behoud van de biodiversiteit en ecosystemen over de hele wereld zal bevorderen.

De planetaire computer verzamelt milieugegevens. Het zal ook gebruikmaken van kunstmatige intelligentie (AI)-technologieën om nieuwe systemen te ontwikkelen en te implementeren die partners en klanten kunnen gebruiken om duurzamere beslissingen te nemen. Microsoft-president Brad Smith zegt in de aankondiging dat zijn AI for Earth-gemeenschap betere toegang moet krijgen tot milieudatasets van over de hele wereld, evenals een computerplatform om die informatie te analyseren.

“Onze gemeenschap heeft een nieuw soort computerplatform nodig – een planetaire computer“, zei Smith. “Het platform zou toegang moeten bieden tot biljoenen datapunten die door mensen en machines worden verzameld, in de ruimte, in de lucht, in en op de grond en in het water. Een platform waarmee gebruikers kunnen zoeken op geografische locatie in plaats van op trefwoord.”

Smith stelt dat de planetaire computer ‘ongelooflijk complex’ zal zijn en dat Microsoft het niet alleen kan bouwen. Daartoe breidt de techgigant zijn samenwerking uit met Esri, een bedrijf dat kaartsoftware en locatie-inlichtingendiensten verkoopt. Het idee is om belangrijke geospatial datasets beschikbaar te maken via de Microsoft Azure-cloud, zodat ze kunnen worden geanalyseerd met de tools van Esri. “Microsoft en Esri delen de doelen van het beschikbaar maken van georuimtelijke gegevens en analyse. Dat wil zeggen het verzamelen, weergeven en manipuleren van informatie over aardsystemen en ervoor te zorgen dat elke natuurbeschermingsorganisatie haar lokale gegevens kan terugbrengen naar die wereldwijde opslagplaats”, zei Smith.

Microsoft AI for Earth

AI for Earth is in 2017 gelanceerd om organisaties AI-tools en -vaardigheden te bieden waarmee ze verschillende wereldwijde milieu-uitdagingen kunnen oplossen. Het idee achter het project is om ‘technologie te gebruiken om te helpen bij het verzachten en aanpassen aan veranderende klimaten, te zorgen voor veerkrachtige watervoorraden, een bevolking die snel groeit tot 10 miljard mensen duurzaam te voeden en het voortdurende en catastrofale verlies van biodiversiteit tegen te gaan.’

Het initiatief komt na een eerdere aankondiging in januari dat Microsoft van plan is om in 2030 volledig CO2-negatief te worden. Tegen 2050 hoopt het bedrijf al het CO2 dat Microsoft heeft uitgestoten sinds de oprichting in 1975 uit het milieu te hebben verwijderd.