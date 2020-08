CIA vindt geen bewijs van Chinese TikTok-spionage

Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is er geen bewijs dat de Chinese overheid toegang heeft gehad tot TikTok-data. Tegelijkertijd stelt de CIA dat Chinese autoriteiten de data wel zouden kunnen onderscheppen.

De CIA werd onlangs gevraagd om de gevaren van TikTok voor de nationale veiligheid te onderzoeken. Analisten van de CIA zijn tot de conclusie gekomen dat de data van TikTok-gebruikers in de handen kan vallen van Chinese inlichtingsdiensten, maar dat er geen bewijs is gevonden dat dit ooit is gebeurd. Dit wil niet zeggen dat TikTok ook meteen veilig is om te gebruiken. De Amerikaanse regering maakt zich vooral zorgen om een wet uit 2017 die Chinese bedrijven verplicht om de staatsinlichtingendienst te ondersteunen.

Critici raden aan om de app niet te installeren, maar veel prominente figuren zijn van mening dat TikTok maar een klein probleem vormt. Huawei is een veel groter probleem voor de Amerikaanse nationale veiligheid, aldus Mark Warner, senator en vice-president van de Senate Intelligence Committee. “Vormt TikTok een probleem? Ja, maar als we het over alle problemen hebben waar we mee zitten, maakt een app waarmee je grappige video’s kan maken niet veel uit.”

Schoon internet

De conclusies van de CIA zullen geen verandering brengen in de plannen van de regering-Trump. TikTok wordt binnenkort geweerd uit de Verenigde Staten, tenzij een Amerikaans bedrijf een deal kan sluiten met TikTok-moederbedrijf ByteDance. Daarnaast worden transacties met WeChat volgende maand verboden en is het allang verboden om handel te drijven met Huawei. Dit heeft te maken met de oplopende spanning tussen China en de Verenigde Staten.

Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, belooft dan ook om een ‘schoon netwerk’ aan te bieden in de Verenigde Staten. Dit betekent dat elke vorm van Chinese technologie uit het Amerikaanse netwerk gaat.

Hypocriet

Critici zijn bang dat de huidige houding gevolgen kan hebben voor grote Amerikaanse bedrijven zoals Facebook en Google. Deze techbedrijven verzamelen ook de nodige data van zijn gebruikers. Het gedrag van Trump kan ervoor zorgen dat andere landen Facebook en Google kunnen aanduiden als gevaren voor de nationale veiligheid.

De Amerikaanse overheid kan met de Foreign Intelligence Surveillance Act toegang krijgen tot data van Amerikaanse sociale netwerken, wat weinig zou verschillen met de Chinese handelswijze.

