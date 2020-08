‘Microsoft wacht enorme uitdaging als het TikTok deels overneemt’

De potentiële overname van onderdelen van TikTok door Microsoft wordt lastig. Het sociale netwerk deelt namelijk veel resources met andere applicaties van TikTok-moederbedrijf ByteDance.

Microsoft is van plan om een deel van het sociale netwerk te kopen: alleen de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Volgens bronnen van Reuters kan het meer dan een jaar duren om TikTok af te scheiden.

ByteDance is enkele maanden geleden al begonnen om de basiscode van TikTok te scheiden van Chinese variant Douyin. De basiscode is al voor het grootste deel volledig gescheiden, maar TikTok deelt nog servercode met andere applicaties van ByteDance. De servercode zorgt voor diepgaandere functies zoals dataopslag en algoritmes voor het modereren en aanbevelen van content.

Algoritme

Een andere uitdaging voor Microsoft is het unieke algoritme waardoor TikTok zo populair is geworden. Het algoritme suggereert nieuwe video’s aan de hand van het kijkgedrag van gebruikers. Het algoritme staat los van Douyin, maar wat TikTok zo populair maakt is de data waarop het algoritme getraind is. Deze data komt uit alle landen waar ByteDance actief is. Daardoor moet Microsoft deze data scheiden, iets wat lang kan duren.

Volledige scheiding

De Amerikaanse president Trump maakte vorig week bekend dat Microsoft een deal met TikTok moet sluiten binnen 45 dagen waardoor alles op 15 september rond moet zijn. Het grote probleem is dat de regering-Trump aanstuurt op een volledige scheiding tussen ByteDance en TikTok. Door de technische aspecten van de overname zijn ByteDance en Microsoft genoodzaakt om ook na 15 september samen te werken om alles in goede banen te leiden. De Amerikaanse overheid kan deze transitieperiode als onacceptabel zien.

Afgelopen week maakte Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, nog bekend dat de overheid een ‘schoon netwerk’ wil aanbieden zonder Chinese technologie en applicaties.