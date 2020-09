Verenigde Staten overweegt exportverbod op chips

De Verenigde Staten willen restricties zetten op de export van chips, lasers, sensoren en dergelijke. Daarmee wil het voorkomen dat de technologie in handen van China valt. Zeker waar het gaat om technologie die erom vraagt met beleid te worden gebruikt, zou het U.S. Commerce Department graag zien dat hier maatregelen voor komen voor wat betreft de export.

Het departement vraagt hulp om nieuwe technologieën te definiëren die wat minder openbaar en makkelijk bereikbaar zouden moeten zijn. De overheid heeft dat niet altijd gedaan. Zo zorgde het voor een flinke deuk in het vertrouwen van mensen in Huawei nadat het Google verbood zaken te doen met de Chinese smartphoneleverancier. Nu wil het zoiets in het leven roepen voor chips en gerelateerde zaken.

Voor de veiligheid van de Verenigde Staten

Volgens Trump zijn restricties nodig om de veiligheid van de Verenigde Staten te kunnen garanderen. Hij heeft daarbij niet alleen zijn pijlen gericht op China: ook Rusland en Venezuela zijn landen die hij op zijn lijstje heeft staan. Hij wil niet dat dingen als quantum computing en 3D-printtech in handen komt van mogelijke vijanden.

Vandaar dat het plan nu aan het publiek is voorgelegd, dat vervolgens zestig dagen de tijd krijgt om hierover een mening te vormen en deze bij de overheid neer te leggen. Er zullen waarschijnlijk vooral bedrijven op reageren versus particulieren, omdat de tech immers bij die bedrijven in de maak is. Aan de andere kant zijn er vaker grote bedrijven tegen plannen van de Verenigde Staten opgestaan. Op dit moment zijn bijvoorbeeld Apple en Disney niet enorm te spreken over de voornemens om WeChat te verbannen van het Amerikaanse netwerk.

Intel

Het lijkt een onderwerp waarop bijvoorbeeld de mensen van Intel wel moeten aanslaan. Intel is een van de grootste bedrijven die chips maakt en doet dat ook nog vanuit Amerika. Als er een exportverbod komt op de producten van Intel, dan kan dat een ramp zijn voor het bedrijf. Het loopt al niet heel erg goed bij Intel, zeker niet nu nieuwe chips vertraging hebben opgelopen in de productie.

