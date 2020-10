‘Regulering voor techreuzen kost economie EU 85 miljard euro’

Uit een onderzoek, uitgevoerd door het European Centre for International Political Economy (ECIPE), blijkt dat strengere wetgeving voor grote techbedrijven de Europese economie tientallen miljarden euro’s kan kosten.

Het onderzoek, dat gesponsord is door Google, bekijkt de gevolgen van de Digital Services Act. Dit voorstel moet voorkomen dat een klein groepje techreuzen de sector van online services domineert en nieuwe partijen geen kans krijgen om marktaandeel te winnen.

Het onderzoek komt later deze week uit, maar Reuters heeft het al in handen.

85 miljard

Door de wetgeving zou volgens het onderzoek de EU tot wel 85 miljard euro aan economische groei mis kunnen lopen. Dit komt overeen met 0,5 procent van het volledige BBP van de EU.

Bovendien kost het de EU zo’n 101 miljard euro aan verloren consumentenwelvaart, vergeleken met 2018 als meetpunt. Daarnaast zou het de arbeidsmarkt 0,9 procent kleiner worden.

Ex ante

Een onderdeel van de nieuwe regelgeving is een aantal ex-anteregels worden ingevoerd om alvast in te spelen op toekomstige veranderingen in de wereld van online media.

Deze regels doen meer kwaad dan goed, verwacht het ECIPE. Daarbij wijst het centrum naar de risico’s wanneer bedrijven al te horen krijgen wat ze moeten doen, voordat überhaupt eventuele marktrisico’s van deze handelingen zijn aangewezen.

De wereld van online platfoms ontwikkelt zich zo snel, dat de wetgeving van de EU dit nooit zou kunnen bijhouden, denkt het centrum. Het was het centrum ook niet geheel duidelijk welke problemen de regelgeving precies wilde aanpakken en dat deze problemen niet opgelost zouden kunnen worden als er daadwerkelijk problemen aangetoond werden.

Het centrum kwam tot deze conclusie door te kijken naar bestaande ex-anteregels voor algemene technologie, zoals de telecomindustrie, en deze na te proberen te bootsen voor online platforms.

December

De nieuwe regels worden op 2 december aangeboden aan de Europese commissie. Daarna moeten landen in de EU en het Europees Parlement hun oordeel over de regels vestigen.

