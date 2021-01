‘WeTransfer wil naar de beurs beurs’

Het Nederlandse WeTransfer is met banken om tafel. Het wil zich voorbereiden op ontwikkelingen in de aandelenhandel. Het bestanddeelplatform is net als veel andere techbedrijven in Europa van plan om de beurs op te gaan in de aankomende maanden.

Het bedrijf is nu in overleg met investeringsbanken om te kijken wat er mogelijk is in de initial public offering (IPO). Omdat het een Nederlands bedrijf is, zal het waarschijnlijk gaan om de beurs in Amsterdam, schrijft Sky. Het zou adviseurs in de arm hebben genomen om de IPO uit te werken in de komende weken. Wanneer WeTransfer de beurs op moet gaan, dat is nog onbekend.

WeTransfer

Er maken tientallen miljoenen mensen gebruik van WeTransfer, waarmee je via de browser gratis bestanden kunt delen tot 2 GB, of meer als je een betaald account hebt. Zeker nu WeTransfer enorm goed gaat, dankzij de pandemie, lijkt het een verstandige stap. Mensen blijven ook nog wel een tijdje thuiswerken, zoals het er nu op lijkt, dus online bestanden delen zal vooralsnog waarschijnlijk niet afnemen.

Er zijn ondertussen ook drie grote techbedrijven in Londen op het punt om te beurs op te gaan. Het gaat om besteldienst Deliveroo, online wenskaartenbedrijf Moonpig en financiële transactiebedrijf TransferWise. Zij gaan echter in Londen de beurs op. Het nieuws over WeTransfer komt niet officieel bij WeTransfer vandaan. Het gaat nog om een gerucht.

Samenwerken

In 2018 schreven we ook over WeTransfer. Toen waren er al 40 miljoen actieve gebruikers per maand en werden er meer dan één miljard bestanden gedeeld op maandbasis. Het is bovendien meer dan een losstaande site en app: het heeft integraties met Slack, Chrome en Sketch. Hierdoor wordt het steeds meer deel van de hubs waarin mensen tegenwoordig samenwerken.