Lenovo komt met augmented reality-bril voor bedrijven

Augmented reality is zich al een paar jaar verder aan het doorbreken. Lenovo ziet die verschuiving en heeft hierop een augmented reality-bril ontwikkeld: ThinkReality A3.

Lenovo is niet het eerste bedrijf dat komt met B2B-brillen: Microsoft en Epson ontwikkelen ook augmented reality-gadgets. Hoewel Lenovo wel al beeld van de bril heeft getoond, ligt hij nog niet heel snel in de winkel. Hij wordt half 2021 verwacht. De bril heeft een resolutie van 1080p en dankzij twee fish-eyecamera’s wordt je beweging vastgelegd, schrijft Techcrunch. Lenovo heeft ook een grotere headset aangekondigd, maar qua augmented reality is er slechts een klein montuur nodig: dit is immers een mix van realiteit en technologie.

Augmented reality-bril

Er zit bovendien een 8 megapixel RGB-camera op die video kan opnemen om te gebruiken. De bril werkt via een Qualcomm Snapdragon XR1-chip. Deze kan via USB-C worden gekoppeld aan een computer of een Motorola-telefoon. Motorola is ook van Lenovo. De computermaker schrijft over de nieuwe uitvinding: “Voor gebruik op bijvoorbeeld een fabrieksvloer of laboratorium, of drukke winkel- en horecagelegenheden, zorgen gecertificeerde kant-en-klare applicaties op het Think Reality-platform voor hulp op afstand, begeleide workflows en 3D-visualisatie. Nu hebben industriële werknemers een lichte, flexibele en schaalbare slimme bril om de productiviteit en veiligheid te verhogen en tegelijkertijd het foutenpercentage bij dagelijkse taken te verlagen.”

Het is goed om te zien dat Lenovo zich na een uitstapje in de consumenten-AR met Star Wars Jedi Challenges richt op het bedrijfsleven. Later weten we of deze bril ook daadwerkelijk volop wordt gebruikt waarvoor Lenovo hem bedoelt. Al is er nog een factor die meespeelt: het is nog onbekend wat ThinkReality A3 gaat kosten.