Ierland minder interessant voor techbedrijven na belastingplan Biden

De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een speech zijn intentie uitgesproken om wereldwijd een minimumbelasting voor bedrijven te handhaven. Hiermee zouden belastingparadijzen als Ierland de pas worden afgesneden.

Het idee van Biden valt samen met zijn intenties om binnen zijn eigen land de belastingen op grote bedrijven te verhogen. Hierbij wil hij wel voorkomen dat hij de bedrijven wegjaagt uit de VS om in landen met lagere belastingen te settelen, schrijft de BBC. Momenteel is vooral Ierland populair bij grote Amerikaanse (tech)bedrijven, omdat het land slechts 12,5 procent belasting int. Ter vergelijking: deze belasting is 19 procent in de VK, 30 procent in Duitsland en 26,5 procent in Canada.

Lage belasting wordt elders aangevuld

Wanneer een bedrijf in een belastingparadijs gesetteld is, kan met het voorstel een ander land waarin het zijn diensten aanbiedt een extra tarief in rekening brengen om de totale belasting naar het internationale minimum te brengen. Het voorstel wordt ontwikkeld in samenwerking met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Dit is een samenwerkingsverband tussen 37 landen uit voornamelijk Noord-Amerika en Europa, maar ook Japan, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland, Israël, Chili en Colombia.

Base Erosion and Profit Shifting

Het voorstel is een uitbreiding op de bestaande initiatieven om het zogenaamde Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) tegen te gaan. Dit is de praktijk waarbij bedrijven hun winsten kunstmatig verplaatsen naar belastingparadijzen om belasting te ontwijken. Deze initiatieven hadden echter weinig effect op Ierland, aangezien grote techbedrijven al een aanzienlijk deel van hun daadwerkelijke operaties naar het land hadden verplaatst. Daarmee waren de bedrijven meer dan alleen virtueel in het land gevestigd.

Niet meteen nadelig voor Ierland

Hoewel het nieuwe voorstel directer belastingparadijzen als Ierland moeten raken, verwacht Seamus Coffey, een expert in Ierse belastingen, dat het niet meteen voor een leegloop in Ierland gaat zorgen. Veel bedrijven hebben inmiddels een flinke infrastructuur in en rond Ierland opgebouwd en er zijn veel relevante experts in het land te vinden. Ook het EU-lidmaatschap biedt de bedrijven veel zekerheid om hun activiteiten in Ierland aan te houden. Het is voor veel bedrijven zeer nuttig om een basis in de EU te hebben en de huidige kantoren in Ierland vervullen die behoefte nog steeds uitstekend. Daar gaan hogere belastingen waarschijnlijk niet snel wat aan veranderen.

