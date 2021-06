Toshiba heeft spijt van druk uitoefenen op investeerders

Toshiba heeft samen met het Japanse ministerie van Economische Zaken aandeelhouders onder druk gezet om hun stem tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in 2020 aan te passen. De Japanse techgigant heeft spijt van de gang van zaken.

Onderzoek van drie Japanse advocatenkantoren heeft -op verzoek van de Japanse techgigant- de praktijken bevestigd. Kritische aandeelhouders werd het onmogelijk gemaakt bepaalde wijzigingen door te voeren.

Toshiba wilde met de druk op andere aandeelhouders voorkomen dat de kritische medeaandeelhouder Effissimo Capital Management, eigenaar van 9,9 procent van de aandelen in Toshiba, bepaalde aandeelhoudersvoorstellen kon uitvoeren gedurende de jaarlijkse aandeelhoudervergaderingen van de techgigant. Welke voorstellen dit precies waren, is niet duidelijk, maar hadden wellicht te maken met de herbenoeming van toenmalig CEO Nobuaki Kurumatani.

Onder druk van Effissimo Capital Management en andere aandeelhouders is uiteindelijk onderzoek gedaan naar deze praktijken. Voormalig CEO Kurumatani trad door deze beslissing direct af en werd vervangen door oud-CEO Satoshi Tsunakawa.

Reactie Toshiba

Toshiba heeft naar aanleiding van het onderzoek spijt betuigd over de gang van zaken. Volgens de techgigant is hierdoor het vertrouwen in de transparantie van het bedrijf diep geschaad. In een brief aan de aandeelhouders kondigde de Chairman of the Board Osamu Nagayama aan dat het bedrijf een diepgaand onderzoek zal doen waarom aandeelhouders nu precies onder druk werden gezet.

Daarnaast wil de techgigant veranderingen doorvoeren die de geloofwaardigheid en de transparantie weer moeten herstellen en grondig verbeteren voor de toekomst. Inmiddels wordt ook gewerkt aan het vervangen van de huidige interim-CEO en het benoemen van onafhankelijke commissarissen.