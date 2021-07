Omzet IFS groeit hard in eerste half jaar

IFS maakt de cijfers bekend voor de eerste zes maanden van dit jaar. Software-inkomsten stegen met 20 procent, de omzet uit de cloud zelfs met 79 procent.

De sterke stijging in het eerste half jaar lieten de software-inkomsten stijgen tot 250 miljoen euro, een sprong van 20 procent. Omzet uit te cloud schoot 79 procent omhoog, naar 98 miljoen euro, nu al twee vijfde van de software-inkomsten. Het aandeel van de licentie-inkomsten van nieuwe klanten is iets meer dan de helft, 54 procent.

Andere hoogtepunten zijn de overname van Axios Systems en van Customerville, en de lancering van IFS Cloud met “de modernste UX in de branche, digital twins voor verbeterde prestaties, low-code/no-code-ontwikkeling, containerisering en een configureerbare architectuur die allemaal cruciaal zijn voor het creëren van zakelijke flexibiliteit en het realiseren van waarde,” aldus het bedrijf.

Bewijs van goede strategie

IFS heeft “als enig doel de nieuwste technologische ontwikkelingen beschikbaar te maken voor onze klanten op een manier die snel waarde creëert, lage totale eigendomskosten heeft en gemakkelijk te consumeren is,” regaarde CEO Darren Roos. De laatste cijfers zijn wat hem betreft “het bewijs dat onze strategie om ons hierop te concentreren en om wendbaarheid in onze productactiviteiten in te bouwen, zodat klanten snel op de markt kunnen reageren, werkt.”

“De opwaartse trend in onze prestaties is niet alleen aanwezig in de afgelopen zes maanden, maar op de lange termijn, zoals blijkt uit de dubbelcijferige groei van de LTM-software-inkomsten in de afgelopen 3,5 jaar,” voegde CFO Constance Minc toe.

