KPN slaat twee miljardenbiedingen af

KPN heeft de overnamebiedingen van twee verschillende partijen afgeslagen. Zowel een consortium van EQT en Stonepeak Infrastructure Partners als het concurrerende bedrijf KKR hadden een miljardenbod op de Nederlandse telecomprovider uitgebracht.

De biedingen liepen mogelijk uit tot een bedrag van 18 miljard euro, vertelt de Financial Times. KPN vertelt tegen de krant dat in de afgelopen dagen door de twee verschillende partijen was benaderd voor een mogelijke overname. Als de overname doorgegaan was, zou het een van de grotere overnames in de Europese geschiedenis zijn.

De telecomprovider geeft aan dat de raad van het bestuur beide ongevraagde benaderingen had afgeslagen, omdat het niet duidelijk werd hoe de overname bij zou dragen aan de nieuwe strategie van het bedrijf. KPN claimt met beide groepen de discussies en onderhandelingen te hebben afgehouden.

Eerdere geruchten bleken waar

Geruchten over een mogelijke overname van KPN gaan al rond sinds afgelopen najaar. De Zweedse investeringsmaatschappij EQT leek zijn zinnen op het bedrijf gezet te hebben en zou volgens de geruchten met KPN om tafel zitten. Een sterkere samenwerking met glasvezelprovider Delta, die al eigendom van EQT is, lag voor de hand.

Vorige maand werden de geruchten concreter, toen opnieuw EQT interesse in KPN bleek te hebben en zou werken aan een bod van 12,5 miljard euro. Toen werd voor het eerst Stonepeak Infrastructure Partners als investeringspartner genoemd, en werd er gesuggereerd dat een concurrent een hoger bod zou kunnen uitbrengen.

Allebei die voorspellingen bleken waar te zijn, aangezien nu blijkt dat EQT een samenwerking was aangegaan met Stonepeak Infrastructure Partners, een investeringsbedrijf dat zich richt op infrastructuurprojecten. Bovendien blijkt ook de Amerikaanse investeringsmaatschappij Kohlberg Kravis Roberts een tegenbod uitgebracht te hebben.

Cruciale rol in de infrastructuur

Een overname van KPN zou altijd een lastige opgave zijn, gezien de geschiedenis van KPN als staatsbedrijf en de kritieke rol die het bedrijf speelt in de landelijke infrastructuur, suggereert de Financial Times. Daarmee zou niet alleen het bestuur van KPN, maar ook de Nederlandse overheid overtuigd moeten worden van de voordelen van de overname.

Eerdere pogingen tot overname

Het is niet de eerste keer dat KPN een overnamebod afslaat. In 2013 bracht het Mexicaanse telecombedrijf América Móvil, onder leiding van miljardair Carlos Slim, een bod van 7,2 miljard euro uit op KPN. Die overname ging uiteindelijk niet door. In 2019 gingen er geruchten rond dat het Canadese bedrijf Brookfield Asset Management speelde met het idee om KPN over te nemen. Ook hier is uiteindelijk niets van terechtgekomen.

80 procent op glas in 2026

Vorige week maakte KPN zijn kwartaalcijfers van Q1 2021 bekend. Het bedrijf wist zijn winstmarge te verhogen, ondanks teruglopende omzet. Ook maakt het bedrijf bekend in 2026 80 procent van de Nederlandse huishoudens op zijn glasvezelnet aangesloten te willen hebben.