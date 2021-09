Aandelenprijs Alphabet gaat al maandenlang omhoog

De prijs van een aandeel Alphabet, het moederconcern van onder meer Google en Google Cloud, beleeft voor het eerst in tien jaar een langdurige gestage groei. Belangrijkste redden voor deze maandenlange groei is een sterke groei in de advertentie-inkomsten.

Het aandeel Alphabet, zo stelt Bloomberg, stijgt al acht maanden lang zonder haperingen in waarde. Gisteren werd hiermee de hoogste prijs ooit gerealiseerd van 2445,40 euro (2,892 dollar) per stuk. Hiermee is het aandeel Alphabet 7 procent meer waard geworden dan begin deze maand. De langste periode waarin het betreffende aandeel ooit zonder tegenslag in waarde toenam, was 10 maanden in 2009.

Groei van online advertentiemarkt

Belangrijkste reden voor de sterke waardegroei van het aandeel Alphabet is dat het techconcern sterk profiteert van de groei van de online advertentiemarkt. Dit marktsegment heeft zich hersteld van de tegenslag vorig jaar en groeit weer flink. Hiermee groeit natuurlijk ook de omzet die in het tweede kwartaal van 2021 een recordniveau zou hebben bereikt volgens Bloomberg.

Overall waarde flink gestegen

Aandelen Google, onderdeel van Alphabet, stegen dit jaar al 65 procent in waarde. Dit maakt dat Alphabet inmiddels een marktwaarden heeft van tegen de 1,7 biljoen euro. Alleen de techgiganten Facebook en Apple zijn meer waard. Wel noteerden deze bedrijven een lagere waardestijging, beide iets meer dan 36 procent. Amazon.com loopt met 5 procent flink achter.