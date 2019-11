HP wijst bod Xerox opnieuw af

HP heeft opnieuw een overnamebod van Xerox afgewezen. De printerfabrikant zegt in een brief aan Xerox niet geïnteresseerd te zijn. Eerder hield het bedrijf de deur nog op een kier.

De brief van HP aan CEO John Visentin van Xerox is een reactie op de brief van Xerox van vorige week, schrijft Silicon Angle. Toen dreigde Xerox met zijn bod direct naar de aandeelhouders te stappen, als HP niet voor vandaag om 11 uur ’s avonds Nederlandse tijd een financieel onderzoek zou inrichten om een overname te ondersteunen. Dat zou betekenen dat er een vijandig bod zou worden gedaan.

Xerox dreigde met zo’n vijandig bod omdat het van mening is dat HP een ‘onnodige vertragingstactiek’ inzette. Dit zou HP doen door te Xerox te weigeren om zijn financiën te onderzoeken. Dat terwijl HP wel onderzoek mag doen naar de financiën van Xerox.

Of Xerox nu inderdaad direct doorgaat naar de aandeelhouders van HP is nog onbekend. Bovendien is het helemaal niet duidelijk of het bedrijf bij de aandeelhouders wel zijn zin krijgt.

Ondergewaardeerd

De reden dat HP het bod niet accepteert, is omdat het vindt dat het bedrijf met het bod ondergewaardeerd wordt. Dat argument gebruikte HP al bij de eerste keer dat het bod werd afgewezen en nu dus weer.

Xerox zei vorige week verrast te zijn door die opmerking. Het bedrijf biedt 22 dollar (19,95 euro) per aandeel, wat uitkomt op een totaal van 33,5 miljard dollar (30 miljard euro). Volgens Xerox heeft de financieel adviseur van HP, Goldman Sachs, in oktober echter een veel lager prijsdoel van 14 dollar per aandeel ingezet.

“Ons aanbod is 57 procent meer dan het prijspunt van Goldman Sachs en 29 procent meer dan HP’s gemiddelde handelsprijs van 17 dollar per aandeel”, aldus Xerox in zijn brief van vorige week. Xerox maakte in die brief duidelijk vastbesloten te zijn om zijn concurrent over te nemen.

Betere concurrentie

Xerox wil met het drie keer grotere HP een veel grotere organisatie opzetten, in de hoop beter te kunnen concurreren in de printermarkt. Die markt is al enige tijd aan het slinken, en beide bedrijven hebben daar last van.