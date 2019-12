Google voegt realtime phishing-beveiliging toe aan Chrome 79

Google heeft versie 79 van zijn Chrome-browser uitgebracht. De update is voornamelijk voorzien van een reeks nieuwe beveiligingsfuncties. Deze zijn speciaal ontworpen om de browse-ervaring veiliger te maken.

Zo heeft Google de functie Password Checkup geïntegreerd in Chrome 79. Het betreft niet direct een nieuwe functie. Password Checkup was eerder standaard beschikbaar, maar dan als plug-in in de browser, aldus Silicon Angle.

De service controleert de inloggegevens en vertelt gebruikers of hun gebruikersnaam en wachtwoord zijn aangetast door een datalek op een site of app. In het geval een gecompromitteerd wachtwoord wordt gedetecteerd, adviseert Password Checkup gebruikers om het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen.

Realtime phishing-beveiliging

Verder beschikt Chrome 79 over een nieuwe realtime phishing-beveiliging. Dat is een aanvulling op Googles bestaande Safe Browsing-functie, die onveilige sites blokkeert. Voorheen werd er aan de hand van een lijst met onveilige sites een controle uitgevoerd, waarna gebruikers een waarschuwing kregen alvorens verder te gaan.

De nieuwe versie analyseert de url’s van pagina’s op basis van een lijst met duizenden populaire sites, terwijl ze worden bezocht. Google poogt langs deze weg mogelijk schadelijke sites te detecteren.

“We merken op dat sommige phishing-sites door ons verversingsvenster van 30 minuten glippen. Dat kan door snel van domein te wisselen of door zich te verbergen voor de crawlers van Google. Dat is waar realtime phishing-beveiliging het verschil maakt”, zeggen Patrick Nepper, Kiran C. Nair, Vasilii Sukhanov en Varun Khaneja van Google’s Chrome Team in een blogpost.

Het team beweert tijdens het testen van de realtime bescherming tegen phishing een toename van 30 procent te hebben geconstateerd in het aantal waarschuwingen voor nieuwe kwaadaardige sites.

Predictive phishing protection

Het reeds bestaande predictive phishing protection is nu beschikbaar voor alle gebruikers die zijn ingelogd bij Chrome. Dat is inclusief extra ondersteuning voor alle wachtwoorden die zijn opgeslagen in de wachtwoordbeheerder van Chrome.

De browser classificeert een actie als een mogelijk gevaarlijke gebeurtenis, wanneer gebruikers een beveiligd wachtwoord typen op een ongebruikelijke site. Ook hier zal Chrome gebruikers adviseren hun wachtwoord te wijzigen.

Minder processor-, geheugen- en stroomverbruik

Verder zorgt de nieuwe functie Proactive Tab Freeze ervoor dat tabbladen die langer dan vijf minuten niet zijn gebruikt, worden bevroren. Dat spaart het processor- en geheugengebruik, en zal bijgevolg dus ook het batterijgebruik verminderen.

Ook de nieuwe back-forward cache richt zich op het verminderen van processor-, geheugen- en stroomverbruik, door pagina’s te laden vanuit de cache.

Tot slot biedt Chrome 79 voortaan ook meer ondersteuning voor WebXR Device API, een functie die VR-ervaringen via het web levert.

De update wordt de komende dagen naar alle Chrome-gebruikers op Windows, macOS, iOS, Android en Linux uitgerold.