Dell belooft 30 uur batterij in nieuwe 5G-laptop Latitude 9510

Dell breidt zijn portfolio van zakelijke laptops uit met de 15 inch Latitude 9510. De pc-fabrikant adverteert een autonomie tot 30 uur afhankelijk van de configuratie. Bovendien is het één van de eerste laptops met 5G-ondersteuning.

De Latitude 9510 is volgens Dell de kleinste en lichtste zakelijke laptop in zijn klasse. Hij heeft een aluminium chassis en weegt ongeveer 1,45 kilogram in zijn lichtste configuratie. Het 15,6 inchscherm heeft een full HD-resolutie van 1.920 bij 1.080 pixels.

5G

De ondersteuning voor 5G wordt geleverd door een antenne die in de luidsprekers werd ingebouwd. Die opereert in het sub-6-GHz-spectrum en belooft snelheden van 100 tot 900 Mbps. Mogelijk wordt in toekomstige laptops ook ondersteuning voor millimeterwave toegevoegd, wat nog hogere snelheden toelaat.

5G is evenwel maar een deel van het connectiviteitsverhaal. Dell biedt daarnaast ook ondersteuning voor Wifi 6, dat volgens sommige experts minstens even belangrijk is voor de toekomst van draadloze connectiviteit.

30 uur batterij

Dell biedt zoals gewoonlijk tal van configuratiemogelijkheden. Een volledig uitgeruste Latitude 9510 komt met een tiende generatie Comet Lake Core i7 aan boord (dat is de niet-10-nm-maar-14-nm tiende generatie), in combinatie met 16 GB RAM en 1 TB SSD-opslag.

Afhankelijk van de configuratie belooft Dell ook een autonomie tot 30 uur op één batterijlading. Dergelijke claims zijn vrijwel altijd met een korrel zout te nemen, maar we zijn benieuwd om te zien hoe dit zich in praktijk zal vertalen.

AI

Je kan tegenwoordig geen nieuw product meer op de markt brengen, zonder er op een of andere manier AI bij te betrekken.

De Latitude 9510 maakt gebruik van machine learning om de meest gebruikte applicaties te identificeren en de beschikbare rekenkracht daarop af te stemmen. Een andere AI-functie past de relevante Windows-instellingen dan weer automatisch aan om energie te besparen wanneer de batterij bijna leeg is.

De Latitude 9510 zal zowel beschikbaar zijn als klassieke clamshell of 2-in-1 wanneer hij vanaf eind maart op de markt komt. De laptop wordt deze maand gepresenteerd op de Consumer Electronics Show in Las Vegas, samen met de nieuwe versie van de XPS 13-consumentenlaptop, die wel wordt uitgerust met 10 nm Ice Lake-processors van Intel.