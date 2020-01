Xerox haalt 24 miljard dollar op voor overname HP

Xerox heeft een financieringsverbintenis ter waarde van 24 miljard dollar afgesloten met drie banken voor een nieuw overnamebod op pc- en printerfabrikant HP.

Xerox heeft zijn pogingen nog niet opgegeven voor een overname van HP. Het bedrijf is ervan overtuigd dat een samengaan voordelig zou zijn voor beide organisaties, om hun business nieuw leven in te blazen. HP was evenwel snel om een eerste overnamebod in november vorig jaar te verwerpen.

Xerox bood 33,5 miljard dollar, maar dat was volgens het bestuur van HP een flinke onderwaardering. HP heeft een beurswaarde van bijna 30 miljard dollar en is meer dan drie keer meer waard dan Xerox. Bovendien boekte het in 2018 een omzet van meer dan 58 miljard dollar, tegenover de 10 miljard dollar van Xerox.

Ondanks overredingspogingen van Xerox-CEO John Visentin, bleeft het bestuur van HP voet bij stuk houden. Xerox veranderde daarop van strategie en besloot zich rechtstreeks naar de aandeelhouders van HP te wenden in de hoop langs die weg een overname uit de brand te slepen.

Financiering twijfelachtig

HP argumenteerde daarop bij zijn aandeelhouders dat het twijfelachtig is dat Xerox het nodige kapitaal kan ophoesten. Met de 24 miljard dollar financiering hoopt Xerox dat argument nu te weerleggen.

“We hebben altijd volgehouden dat ons voorstel niet onderhevig is aan noodfinanciering, maar om twijfel weg te nemen hebben we bindende financieringsovereenkomsten verkregen (die niet onderworpen zijn aan een due dilligence-voorwaarde) van Citi, Mizuho en Bank of America”, schrijft Visentin in een open brief aan het bestuur van HP.

Xerox verwacht dat een acquisitie van HP een omzetgroei van 1 tot 1,5 miljard dollar kan verwezenlijken op drie jaar tijd. Bovendien zou het een jaarlijkse besparing van 2 miljard dollar opleveren door consolidatie van operaties en technologieën.