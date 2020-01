Samsung integreert Microsoft Teams in Galaxy XCover Pro

Met de introductie van de Samsung Galaxy XCover Pro tracht Samsung zijn positie in de zakelijke markt te versterken. Het bedrijf heeft namelijk Microsoft Teams geïntegreerd in dit toestel en biedt daarmee push-to-talk via Teams.

De samenwerking tussen Samsung en Microsoft is een eerste waarin ze gezamenlijk proberen de enterprise markt te veroveren. Met dit toestel kunnen de bedrijven verschillende industrieën bedienen en probeert Microsoft wat extra’s te bieden ten opzichten van concurrenten als Slack en Facebook Workplace.

De XCover merknaam is niet nieuw, deze gebruikt Samsung al jaren voor zijn industriële smartphones. Dit zijn toestellen die tegen een stootje kunnen en een verhoogde certificatie voor water en stof hebben. Dit maakt de toestellen zeer geschikt voor gebruik in natte en vieze omstandigheden. Zo reviewde we in het verleden al een deze Samung XCover 4.

Galaxy XCover Pro

De nieuwe Galaxy XCover Pro beschikt over twee programmeerbare knoppen die dus bijvoorbeeld direct kunnen worden gekoppeld aan Microsoft Teams voor push-to-talk, een nieuwe walkie-talkie functie. De knoppen kunnen echter ook worden gekoppeld aan een applicatie voor ERP of CRM doeleinden, of gewoon dienen als point-of-sale. Samsung zet met dit toestel dus niet exclusief in op Microsoft.

Het toestel is verder voorzien van de laatste technologie, kan bedient worden met handschoenen en wanneer het scherm nat is, ook beschikt het over dual-sim functionaliteit en Samsung Knox, de beveiligingssuite en mobi van Samsung.