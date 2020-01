Huawei kiest voor TomTom na verbod Maps

Vanwege de ban die Amerika heeft opgelegd aan het Chinese Huawei, hoeft de smartphonefabrikant niet te rekenen op het gebruikmaken van apps die onder de vlag van Google zijn geproduceerd. Aangezien ook de navigatie-app Maps daar onder valt, moest Huawei op zoek naar een alternatief. Een alternatief dat is gevonden in het Nederlandse TomTom.

TomTom Go is al beschikbaar voor Android-systemen (Huawei moet, aangezien dat OS ook van Google komt, gebruikmaken van de open-source versie alvorens het eigen Harmony OS klaar is voor telefoons). De samenwerking zou betekenen dat Huawei en TomTom nét wat nauwer zullen samenwerken en dat de Chinese smartphone-fabrikant beter gebruik kan maken van alle tools die TomTom in huis heeft.

Woordvoerder Remco Meerstra laat aan Reuters weten dat de deal al langer geleden rond was, maar dat er bewust is gewacht met de bekendmaking: extra details over de deal worden eveneens niet bekendgemaakt.

Waar een wil is, is een weg

Zonder het populaire Maps zou er wederom een belangrijk aspect missen van Huawei-telefoons, maar dat wordt nu ietwat beperkt. Vooralsnog levert de samenwerking met TomTom het merendeel van de functionaliteit die Maps ook biedt, met in ieder geval één grote uitzondering: Maps toont ook de snelste route van A naar B door middel van openbaar vervoer, TomTom niet.