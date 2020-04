‘iPhone 12 geïnspireerd op iPad Pro-design’

De ontwikkeling van de nieuwe iPhone 12 is in een vergevorderd stadium volgens interne documenten die in handen van Bloomberg. In het rapport staat dat er vier nieuwe modellen op komst zijn, waarvan de twee high-end modellen een design krijgen dat lijkt op dat van de recent aangekondigde iPad Pro.

De twee high-end toestellen moeten de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max opvolgen. Het design wordt omschreven als toestellen met een roestvrijstalen rand, met ronde hoeken zoals de iPad Pro. Ook krijgen de toestellen de geavanceerde camera die in de meest recente iPad Pro zitten. Waarmee 3D LiDAR-scans mogelijk zijn.

Naast de twee high-end modellen werkt Apple ook nog aan twee toestellen voor het midden-segment. Deze toestellen krijgen mogelijk een iets ander design en hebben niet het geavanceerde camerasysteem. Wel krijgen alle vier de nieuwe modellen een nieuwe chip. Al wordt in de documenten niet vermeld welke processor dit zal zijn.

Door de coronacrisis is het mogelijk dat Apple de iPhone 12 later uitbrengt dan gebruikelijk. Normaal gesproken komt de techgigant in september met nieuwe smartphones op de markt. Vooralsnog hebben leveranciers nog geen vertragingen gemeld.