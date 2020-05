Intel neemt wifi-hardware fabrikant Rivet Networks over

Intel neemt Rivet Networks over voor een onbekend bedrag. Rivet Networks maakt de wifi-hardware Killer Networking, welke wordt gebruikt in laptops van bekende merken als Dell Technologies en HP.

Het Killer-portfolio van Rivet Networks met ethernet-controllers, managementsoftware en draadloze chips zal geïntegreerd worden in Intels eigen productlijn. Rivet Networks zal worden opgenomen in de Wireless Solutions Group, die deel uitmaakt van Intels grootste Client Computing Group-afdeling. De Killer-software zal in licentie aangeboden worden aan andere bedrijven.

De Network Interface Cards van Rivet Networks zijn gericht op gamers en andere high-performance laptopgebruikers. De technologie helpt bij het maximaliseren van de wifi-bandbreedte en het optimaliseren van de netwerkverbindingen op gaming pc’s en andere toepassingen die een lagere latency vereisen.

Intel heeft niet onthuld hoeveel het bedrijf voor de overname van Rivet Networks betaalt.

Concurrentie

Intel concurreert al meer dan tien jaar met Rivet Networks op de NIC-markt, dus de overname van het bedrijf zal Intels positie op de markt waarschijnlijk verbeteren. De overname komt ook niet helemaal uit de lucht vallen, aangezien de bedrijven in het verleden hebben samengewerkt aan de Killer Wireless-AC 1550 NIC van Rivet Network die werd geproduceerd door Intel.

Het is aannemelijk dat Intel een nieuwe lijn van NIC’s zal lanceren die gebruikmaakt van de Killer-technologie. Toch heeft Intel geen enkele indicatie gegeven wanneer dat zou kunnen gebeuren.