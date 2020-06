‘Smartphonemarkt stort wereldwijd in door coronacrisis’

De verkoop van smartphones is wereldwijd gekelderd in het eerste kwartaal van 2020, stelt marktonderzoeker Gartner. Huawei zag de cijfers het hard achteruit schieten, op de voet gevolgd door Samsung.

Gemiddeld zagen smartphonefabrikanten hun sales met twintig procent afnemen, waarbij Apple zich als één van de beste wist te redden. Dit met een daling van net iets meer dan acht procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. Huawei verloor echter zo’n 27 procent sales, terwijl Samsung het met bijna 23 procent minder moest doen. Laatstgenoemde blijft, ondanks de dalende verkoop, nog wel op de eerste plaats staan als het gaat om marktaandeel volgens Gartner.

De grote daling in sales bij smartphonefabrikant Huawei is niet alleen het resultaat van de coronacrisis, ook spelen de door de Verenigde Staten opgelegde restricties een rol. Amerikaanse software (waaronder Android van Google) mag niet meer zonder expliciete toestemming worden gebruikt, waardoor Huawei nadelige gevolgen ondervond. Kijkend naar de rest van 2020 zal het zeker niet makkelijker worden voor het Chinese bedrijf, aangezien populaire Google-apps als de Google Play Store buiten bereik blijven.

De enige fabrikant die in het eerste kwartaal wel een stijgende lijn in de sales zag (ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019) was het Chinese Xiaomi. Met een groei van net geen anderhalf procent qua sales wist het zichzelf naar een betere marktpositie te werken door OPPO in te halen. Het marktaandeel van Xiaomi komt net onder de tien procent uit, bijna anderhalf procent meer dan OPPO.