‘Productie nieuwe iPhone loopt twee maanden achter’

Apple loopt één tot twee maanden achter met de productie van de iPhone 12, stellen bronnen van Nikkei. De vertraging is ontstaan doordat Chinese fabrieken en kantoren begin dit jaar de deuren moesten sluiten vanwege het coronavirus.

De coronacrisis heeft flinke gevolgen gehad voor veel producenten, waaronder Apple. Begin 2020 moesten verschillende fabrieken in China hun deuren sluiten. Daarnaast ging kantoorpersoneel in China, en later ook in de Verenigde Staten, verplicht thuiswerken. Volgens Nikkei loopt de productie van de iPhone 12 hierdoor vertraging op. Momenteel wordt er gesproken van een vertraging van één tot twee maanden.

Drie maanden geleden werd er nog gesproken over een mogelijkheid dat de iPhone 12 (met 5G) pas in 2021 zou uitkomen, maar volgens bronnen heeft Apple de afgelopen maanden hard gewerkt om deze achterstand zoveel mogelijk in te halen. “Het lijkt er nu op dat de vertraging maanden duurt qua massaproductie, maar Apple doet er alles aan om die tijd te verkorten. Er is een kans dat het nog steeds ingelopen kan worden,” stelt een bron van Nikkei.

Thuiswerken nagenoeg onmogelijk

Behalve de productievertraging heeft de lockdown in de Verenigde Staten ook gezorgd voor de nodige vertragingen. Bij Apple werkt inmiddels weer een gedeelte van het personeel op kantoor. Het bedrijf moet nog steeds testen uitvoeren, wat vanuit huis erg lastig zou zijn. Volgens een andere bron moeten mensen dan ook niet verbaasd zijn als de productie van de iPhone nog verder uitloopt, want “ze zijn nog steeds veel dingen aan het testen en de uiteindelijke designs zijn nog niet volledig vastgesteld.”

Lancering iPhone 12

Sinds de iPhone 5 worden nieuwe versies van de iPhone altijd in september uitgebracht, maar door de productievertraging zou het wel eens oktober of zelfs november kunnen worden wanneer de iPhone 12 het daglicht ziet. Het kan ook zijn dat Apple de nieuwe iPhones gewoon in september presenteert, maar dan in een beperkte oplage of maar enkele modellen. Eerder hanteerde Apple dezelfde handelswijze bij de iPhone X en de XR.

