‘Thuiswerken maakt werknemers productiever’

Uit onderzoek van Lenovo blijkt dat werknemers zich productiever en meer verbonden voelen als zij vanuit huis werken.

Het onderzoek genaamd “Technology and het Evolving World of Work” belicht de fysieke, emotionele en financiële nadelen van het werken vanuit huis en bestaat uit 20.262 werknemers in tien verschillende markten, waaronder de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië.

De wereldwijde pandemie heeft meer werknemers gedwongen om thuis te werken en veel deskundigen denken dat deze trend zich zal blijven voortzetten, ook al keert alles weer terug naar normaal. Werknemers lijken zich nu meer verbonden te voelen met hun computers, laptops of andere apparaten die zij gebruiken om het werk thuis uit te voeren.

Verbeterde werkplek

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 85 procent van de werknemers sterk afhankelijk zijn van hun computer. Desondanks voelt 63 procent zich productiever thuis dan dat zij op kantoor werken. Van de respondenten heeft 40 procent (gedeeltelijk) geïnvesteerd in nieuwe hardware om thuis effectiever te kunnen werken.

De gemiddelde Amerikaan gaf ongeveer 348 dollar uit aan verbeteringen aan hardware thuis. Het wereldwijde gemiddelde ligt 70 dollar lager dan het Amerikaanse gemiddelde.

Nadelen van thuiswerken

Thuiswerken brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Ongeveer 71 procent van de respondenten klaagde over nieuwe en verslechterde kwaaltjes, waaronder spierpijn, slecht slaappatroon en hoofdpijn.

Daarnaast is het verminderde sociale contact een ander probleem waar veel respondenten mee te maken hebben als zij vanuit huis werken. Er zijn ook genoeg respondenten die moeite hebben om te concentreren op werk door de vele afleidingen die thuis kunnen ontstaan.

Dilip Bhatia, Lenovo’s VP Global Marketing and User Experience, is van mening dat deze data bedrijven kan helpen met het verbeteren van de manier waarop zij taken toewijzen aan hun werknemers.

“Deze gegevens gaven ons waardevolle inzichten in de complexe relatie die werknemers hebben met technologie, omdat werk en privé steeds onlosmakelijker verbonden zijn door de toename van het thuiswerken.” Hij voegde eraan toe: “We gebruiken deze gegevens om de ontwikkeling van onze slimme technologie te verbeteren en de werknemers op afstand van morgen beter in staat te stellen.”

