Lenovo maakt opvouwbare pc ThinkPad X1 Fold binnenkort beschikbaar

Lenovo gaat de ‘eerste pc met vouwbaar scherm ter wereld’, de ThinkPad X1 Fold, de komende komende weken leveren. De laptop is vanaf nu te bestellen.

De ThinkPad X1 Fold is gepresenteerd als een foldable pc voor de ‘zeer mobiele professional’. Aan de binnenkant is de laptop, exclusief de randen, volledig scherm. In het midden bevinden zich scharnieren, zodat de laptop opgevouwen kan worden. Ingeklapt lijkt de ThinkPad dan ook op een zakelijk notitieboek. Toch heeft de laptop wat weg van de tablet, aangezien het scherm ook volledig te gebruiken is voor het afspelen van media. Het apparaat is ook te gebruiken voor multitasken, door op iedere kan van het scherm bijvoorbeeld een specifieke app te tonen.

Als de laptop uitgeklapt wordt met een hoek van 90 graden, dan verschijnt op de onderste helft een toetsenbord. Eventueel is een fysiek bluetooth toetsenbord te gebruiken, dat in het systeem opgeborgen en opgeladen kan worden. Ook zijn optioneel een pen voor notities en een standaard voor het plaatsen op bureau te gebruiken.

Specificaties

Lenovo voorziet de ThinkPad X1 Fold van een 1-inch OLED-scherm, elfde generatie Intel-processoren, twee usb type-C-poorten en SIM-kaartslot, 8GB RAM en maximaal 1TB opslag. De nieuwe Lenovo-laptop ondersteunt, indien beschikbaar, 5G.

Het is niet precies bekend wanneer de Lenovo X1 Fold beschikbaar wordt, maar Lenovo spreekt in de Engelse aankondiging over de komende weken. Er zal één model naar de Nederlandse markt komen, dat 4.049 euro kost.

