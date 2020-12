Nieuwe iOS-versie voegt RAW-ondersteuning toe

Apple heeft iOS 14.3, iPadOS 144.3 en WatchOS 7.2 uitgebracht. De update brengt enkele kleine nieuwe functies met zich mee, voornamelijk op het gebied van fotografie en fitness.

De belangrijkste nieuwe functie is de mogelijkheid om foto’s te maken in het nieuwe ProRAW-formaat van Apple. Dit biedt meer mogelijkheid om foto’s achteraf te bewerken met fotobewerkingssoftware.

Fitness Plus

Een andere nieuwe toevoeging is een nieuwe fitnessapp van Apple, genaamd Fitness Plus. De service begeleidt gebruikers door workouts heen en houdt ze bij met de bestaande gezondheidsapps. Fitness Plus is voorlopig alleen beschikbaar in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland voor een prijs van 9,99 euro per maand.

Corona-app op oudere iPhones

Tot slot heeft Apple ondersteuning voor de nieuwe AirPods Max-koptelefoon toegevoegd. De update is per direct te downloaden. Apple heeft ook iOS 12.5 uitgebracht voor de iPhone 5S en iPhone 6. Hiermee hebben te telefoons voor corona-apps.

