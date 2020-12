Productie van laptops in gevaar door chiptekort

De alarmbellen klinken in de techwereld. Van autofabrikanten tot smartphonemakers: de noodklok wordt geluid waar het gaat om chips. Er is op wereldwijde schaal een tekort aan chips, mede door de pandemie. Echter hebben allerlei technologische producten hieronder te lijden. Zo kan hierdoor een tekort aan nieuwe laptops, smartphones en bijvoorbeeld auto’s ontstaan.

Hoewel consumenten door de onzekerheid die het coronavirus met zich meebracht tijdenlang juist minder gadgets kochten, lijkt het vertrouwen weer langzamerhand terug te komen. Mensen die hun baan verloren, hebben mogelijk een alternatief gevonden en met het op poten zijnde vaccin krijgen mensen hoop. Die hoop zet zich onder andere om in meer vraag naar technologische snufjes.

Een tekort aan onderdelen

Tegelijkertijd is er veel aan de hand bij fabrikanten van tech-onderdelen. Huawei kampt nog steeds met het im- en exportverbod van de Verenigde Staten, Frankrijk heeft last van stakingen, in Japan was er een brand in een chipfabriek en daar bovenop komen dus nog momenten waarop mensen het werk compleet hebben moet stilleggen door het heersende virus. Bovendien hebben ook chipmakers meer met de hand op de knip gezeten dit jaar, waardoor de nodige investeringen in nieuwere technieken niet zijn gedaan. Dit kan weer gevolgen hebben voor de adoptie van de nieuwe netwerktechnologie 5G.

Er is momenteel een tekort aan wifichips en Bluetooth-chips dat kan oplopen tot een vertraging van drie maanden. Schaarste in één onderdeel zorgt vaak voor een domino-effect. Donny Zhang van Sand and Wave heeft bijvoorbeeld vertraging in het ontvangen van een microcontrolling stukje dat essentieel is voor een slimme hoofdtelefoon. Soms is het een klein onderdeel dat weer op een ander onderdeel moet worden bevestigd: als het één vertraging oploopt, dan komen daar steeds meer vertragingen bij. Zhang tegen Reuters: “We waren van plan in een maand te produceren, maar nu moeten we dat in twee maanden doen.”

Chiptekort in 2021

Vooral het eerste kwartaal van 2021 zullen we merken dat er veel releasedata moeten worden verschoven. Bovendien wordt tech ook duurder. Het Nederlandse NXP heeft gezegd dat de materiaalkosten zo zijn opgelopen dat het zijn prijzen omhoog moet gooien. Kortom, juist met het aantrekken van de vraag naar producten, lijken er grote problemen bloot te komen liggen. Problemen waar we waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2021 meer zullen horen, maar die ongetwijfeld doorsijpelen naar techreleases over het hele jaar.