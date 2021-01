‘Xiaomi en Google werken aan vouwbare telefoons’

De bedrijven Xiaomi, Google, Oppo en Vivo brengen mogelijk dit jaar nog opvouwbare smartphones op de markt. Hoe die toestellen er precies uit gaan zien, is nog niet duidelijk.

De geruchten komen uit een rapport van Display Supply Chain Consultants (DSCC). Het rapport benoemt tien ontwikkelingen die de consultants verwachten op het gebied van schermen. De meeste inzichten richten zich op het verloop van vraag en aanbod van verschillende schermtechnieken.

UTG

Een van die voorspellingen richt zicht specifiek op vouwbare schermen met ultradun glas (UTG). Vorig jaar voorspelde de organisatie dat dit glas de populairste manier wordt om vouwbare schermen mee te beschermen en dat deze voorspelling is uitgekomen. Heel lastig is dat niet, aangezien Samsung het gebruikte voor de Galaxy Fold 2, die het overgrote deel van het marktaandeel van vouwbare smartphones in handen had.

DSCC verwacht dat UTG in 2021 breder opgepakt gaat worden, ook door enkele nieuwe bedrijven die vouwbare telefoons zouden willen maken. Opvallend genoeg zijn dit bedrijven die nog niet eerder genoemd waren in geruchten rond vouwbare telefoons: Oppo, Vivo, Xiaomi en Google.

Volgens DSCC brengt elk van deze bedrijven minstens één vouwbaar toestel uit dat gebruikmaakt van UTG. Xiaomi zou zelfs aan drie modellen werken: een die naar buiten vouwt, een die naar binnen vouwt en een klassiek clamshellmodel. Bij die laatste twee zouden echter geen paneel van Samsung, maar een van SDC gebruikt worden.

Bestaande foldables

De markt voor vouwbare smartphones is nog vrij jong. Er zijn meerdere concepten ontwikkeld, maar in het Westen zijn er eigenlijk nog maar drie modellen op de markt gekomen. De Samsung Galaxy Fold, zijn opvolger en de Motorola Razr.