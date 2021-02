Microsoft bevestigt: Windows 10 21H1 komt eraan

Een grote update wordt het niet, maar het is eindelijk officieel: Windows 10 21H1 komt eraan. Microsoft heeft tot vorige week niets losgelaten over de update, maar inmiddels geeft het aan dat de kleine update komt.

In een post op het Microsoft Tech Community-blog werd gesproken over het Windows Hardware Compatibility Program (WHCP). Hierin is te lezen dat Windows 10 21H1 eraan komt. De update is een soort cumulatieve update. Stuurprogramma’s die voldoen aan de vereisten van Windows 10 2004 hebben niet langer nieuwe handtekeningen nodig. Windows 10 2004, 20H2 en 21H1 zijn allemaal gebaseerd op de code uit 2004.

Windows 10 21H1

Het is misschien een tegenvaller voor IT-medewerkers, die zoals elke lente een grote update verwachten van Windows. Meestal valt die kleine update juist in de herfst, maar dit jaar lijkt dat andersom te werken. Er zitten in de lente-update van Windows 10 geen grote veranderingen of nieuwe mogelijkheden, die worden in de herfst verwacht.

Verder is er weinig te melden over Windows 10 21H1. Er is nog geen test build in de Beta, geen Release Preview, maar deze worden wel snel verwacht. Hoe de uitrol zal gaan is nog onbekend, maar de kans is groot dat dit hetzelfde is als bij 20H2. Als je een oudere versie van 2004 draait, dan is het een gewone update, maar anders wordt hij geactiveerd via het Enablement Package.

Updates van Microsoft

Vroeger kwamen er jaarlijks twee grote updates uit met allerlei nieuwe mogelijkheden, maar de laatste jaren is dat veranderd. Er komt nog steeds elke zes maanden een update, maar die zijn niet altijd groot. Op zich is het een goed teken dat het een kleinere update is, want dit suggereert dat er dan minder bugs zijn. Bovendien heb je de update sneller gedownload en geïnstalleerd.