Nieuw vlaggenschip OnePlus 9 komt deze maand uit

OnePlus heeft bekendgemaakt dat het op 23 maart zijn nieuwste vlaggenschip onthult: de OnePlus 9. Diezelfde dag begint de verkoop van het toestel. Het bedrijf lijkt zich met deze generatie meer te focussen op de kwaliteit van de camera.

Om de camera te verbeteren, heeft OnePlus de handen ineengeslagen met camerafabrikant Hasselblad. Die samenwerking benadrukt het bedrijf in de video behorend bij de aankondiging. In de video wordt veel nadruk gelegd op de maan en is aan het einde de achterkant van het toestel in beeld. Op de achterkant is een camera-eiland met vier lenzen te zien: twee grote en twee kleinere.

De nadruk op de maan suggereert dat OnePlus en Hasselblad hard hebben gewerkt aan de ontwikkeling van een goede zoomlens. Een dergelijke lens kan gebruikt worden om goede foto’s van de maan te kunnen maken. Zoomlenzen zijn tegenwoordig in veel camera’s te vinden, bijvoorbeeld in de nieuwe Samsung Galaxy S21, die OnePlus vermoedelijk ziet als de voornaamste concurrent voor de OnePlus 9.

Gelekte details

OnePlus heeft nog geen details over de OnePlus 9 gedeeld. Er zijn echter al wel enkele mogelijke specificaties over het toestel uitgelekt. Zo zou de smartphone volgens YouTube-gebruiker Dave2D beschikken over een 120Hz-scherm met een resolutie van 3120×1440 pixels. Andere geruchten spreken van de mogelijkheid om het toestel draadloos op te laten met een vermogen tot 45 watt.

De officiële informatie over de OnePlus 9 komt beschikbaar wanneer OnePlus het toestel aankondigt. Die aankondiging vindt plaats op 23 maart om 15:00 uur Nederlandse tijd.

OnePlus

OnePlus is al jaren bezig met een opmars. Het bedrijf bracht in 2014 de OnePlus One uit, een betaalbaar toestel met high-end specificaties en een kale Android-skin. In de loop der jaren zijn de toestellen echter steeds duurder geworden, al bleven ze goedkoper dan de vlaggenschipmodellen waar ze mee concurreren. Waar het bedrijf aanvankelijk slechts één toestel tegelijk maakte, is het bedrijf onlangs ook goedkopere toestellen gaan produceren.

Techzine heeft afgelopen jaar zowel de OnePlus 8 als middenklasser OnePlus Nord getest. Ook de OnePlus 8T is niet aan ons oordeel ontsnapt.