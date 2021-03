Dynabook komt met robuuste laptop Satellite Pro E10-S voor scholieren

Dynabook heeft de Satellite Pro E10-S aangekondigd. Het is een goedkope en lichte laptop die tegen een stootje kan. Dynabook richt zich met de laptop vooral op brede uitrol door scholen.

De Satellite Pro E10-s is gebouwd voor gebruik van een slordige scholier te overleven. De behuizing is voorzien van een rubberen stootrand en het frame is verstevigd om een val van een bureau te kunnen doorstaan. De toetsen op het toetsenbord zijn mechanisch verankerd en getest op duurzaamheid. Het toetsenbord is bovendien morsbestendig gemaakt. Het oplaadpoort is ook extra verstevigd, net als het scharnier, waarmee de laptop tot 180 graden open kan worden geklapt. De laptop weegt 1,15kg en is een kleine 2cm dik.

Instapspecificaties

Qua specificaties is de laptop minder buitengewoon. De Satellite Pro E10-S is uitgerust met een mat afgewerkt 11,6″-HD-scherm en draait op een dualcore-Celeron-processor. Een uitzonderlijk snelle processor is dit bepaald niet, maar hierdoor is passieve koeling mogelijk, wat weer tot extra duurzaamheid leidt. Ook spreekt Dynabook van een ssd, aangezien dat degelijker is dan een harde schijf. Hoe groot die ssd is en hoeveel werkgeheugen de laptop geeft, vermeldt het bedrijf niet.

Verder voorziet Dynabook de laptop van een accu die 10 uur mee moet gaan, één usb-c-poort die ook met stroom en beeld overweg kan, twee usb-a-poorten, een netwerkaansluiting en een hdmi-poort. Uiteraard zijn wifi en bluetooth ook aanwezig. Aan videobellers heeft Dynabook ook gedacht, met een hd-webcam, microfoon met ruisonderdrukking en stereospeakers. Optioneel kan de laptop ook met een vingerafdrukscanner worden uitgerust.

De Dynabook Satellite Pro E10-S is vanaf mei 2021 beschikbaar voor een adviesprijs van 399 euro inclusief btw.

