‘Apple-apparaten vertraagd door chiptekort’

Het voor veel IT-fabrikanten oplopende tekort van processors en chipsets zou ook Apple treffen. Door het tekort aan de juiste processors en chipsets zouden de productielijnen van bepaalde MacBook- en iPad Air-modellen vertraging oplopen.

Dat wereldwijd het groeiende tekort aan chipsets en processors een groot probleem vormt, is al enige tijd bekend. Voor het eerst wordt echter duidelijk dat ook Apple hieraan niet ontkomt. Volgens een bericht van de financiële nieuwssite Nikkei Asia krijgt de techgigant met dit probleem te maken en levert dat vertraging op voor de introductie van verschillende nieuwe MacBook-modellen. Apple zou deze modellen binnenkort willen introduceren, maar de techgigant heeft het moeilijk om de productie op te starten door een tekort aan voldoende chipsets en processors. Hierdoor is het plaatsen van deze componenten op de moederborden van de laptops vertraagd. Concreet zou het hierbij gaan om een tekort aan de zelfontwikkelde M1-processors die nu in nieuwe MacbookPro en -Air-modellen zouden worden geplaatst.

Problemen voor iPads

Wat betreft de problemen rondom de iPad Air-modellen, komen dit volgens Nikkei Asia voor rekening van een gebrek aan de juiste schermen en componenten voor deze schermen. Tabletschermen hebben geïntegreerde circuits nodig en deze zijn door de chipset- en processorcrisis ook minder leverbaar. Daarnaast zou er ook een tekort zijn aan het speciale glas waaruit de schermen bestaan. Dit zou vooral een nieuwe versie van de iPad Pro treffen. Deze versie heeft bijvoorbeeld een processor aan boord die vrijwel gelijk is aan de M1-processor voor de MacBooks van Apple

Nieuwe devices harder getroffen

De vertraging leidt ertoe dat sommige leveringen van bestellingen van de nieuwe producten voor de eerste helft van dit jaar nu naar de tweede helft worden verplaatst. Apple zou op dit moment nog voldoende voorraad van de nieuwe devices hebben om ze te kunnen leveren. Wel wordt verwacht dat het tekort aan processors en chipsets een effect zal hebben op de beschikbaarheid van toekomstige producten. Apple zou onder meer werken aan AR headsets. De hiervoor benodigde productielijnen hebben nog niet dezelfde efficiëntie als die van bestaande lijnen, zoals voor de iPhone. Daardoor hebben ze meer last van het oplopende tekort aan relevante chipsets en processors.

