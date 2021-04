Dell voegt 16″-model toe aan Inspiron-lijn

Dell heeft zijn nieuwe 2021-lijn van Inspiron-laptops aangekondigd. In grote lijnen worden de bestaande modellen uitgerust met nieuwe hardware, maar Dell komt nu ook met een grotere variant met 16″-scherm.

Met de toevoeging van het nieuwe formaat bestaat de Inspiron-lijn nu uit de volgende modellen: de 13, 14, 14 2-in-1, 15 en 16 Plus. Het gaat allemaal om goedkopere modellen, met plastic behuizing.

Inspiron 13

De Inspiron 13 is uitgerust met een 13″-scherm met een 16:10-verhouding. Kopers kunnen kiezen tussen een resolutie van 1920×1200 of 2560×1600 pixels. Verder is er keuze uit een Intel Core i3-1125G4, i5-11300H of 11370H en optioneel een Nvidia GeForce MX450-gpu. Qua opslag is er keuze van 128GB tot 2TB en geheugen is in 8 of 16GB beschikbaar. Verder beschikt de laptop over een geïntegreerde vingerafdrukscanner, een 720p-webcam, twee usb-c-poorten, een usb-a-poort en hdmi. Opladen geschiedt via de usb-c-poorten.

Inspiron 14

Op het gebied van specificaties biedt de Inspiron 14 weinig anders dan zijn kleinere broertje. Het 14″-scherm is echter alleen in een traditionele 1920×1080-pixelresolutie te krijgen en in plaats van de quadcore-i3 van de 13-inchvariant, heeft de i3-1115G4 in de Inspiron 14 slechts twee cores tot zijn beschikking. De i5- en i7-versies zijn nog wel quadcores. Verder kan de laptop met maximaal 32GB ram en 1TB aan opslag worden uitgerust.

Inspiron 14 2-in-1

Zoals de naam doet vermoeden kan de Inspiron 14 2-in-1 volledig omgeklapt worden om als tablet te gebruiken. Het scherm is dezelfde als dat in de Inspiron 14 en de laptop kan geleverd worden met de snellere quadcore-i3. Verder kan de laptop worden uitgerust met slechts een GeForce MX350 in plaats van de MX450 in de andere modellen. Een belangrijker verschil met de andere modellen is dat dit model ook met AMD-processors geleverd kan worden, specifiek de Ryzen 5 5500U en de Ryzen 7 5700U.

Inspiron 15

De Dell Inspiron kan worden uitgerust met de quadcore-i3, de i5 en de i7. Optioneel is er ook een GeForce MX350 beschikbaar. Qua geheugen zijn er opties van 4 tot 32 GB en opslag is beschikbaar tussen de 128GB en 1TB. De laptop wordt geleverd met een 1080p-scherm, optioneel aanraakgevoelig.

Inspiron 16 Plus

De nieuwste toevoeging aan de Inspiron-lijn is de 16 Plus. Ook dit model kan worden uitgerust met een drietal Intel Tiger Lake-processors. Er is echter ook optioneel maximaal een snelle GeForce RTX 3060-gpu beschikbaar, wat de laptop geschikt maakt voor grafisch intensievere doeleinden. Het scherm heeft een 16″-formaat met een resolutie van 3072×1920 pixels. Verder beschikt hij over maximaal 32GB ram en 2TB aan opslag. Enkele bijzondere features ten opzichte van zijn kleinere broertjes zijn betere speakers en een dubbele microfoon.

Verkrijgbaarheid

De nieuwe laptops moeten begin juni op de markt verschijnen. Adviesprijzen beginnen tussen de 500 en 1000 euro, afhankelijk van de variant. Een Inspiron 16 Plus met alles erop en eraan zou echter zomaar ruim boven de 1000 euro uit kunnen komen. De aankondiging betreft overigens de line-up in de Verenigde Staten, het aanbod in Europa kan afwijken.

Tip: Microsoft kondigt Surface Laptop 4 aan