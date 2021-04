Acer kondigt nieuwe Enduro Urban-laptop en -tablet aan

Acer introduceert twee nieuwe duurzame producten op de markt. Het gaat om de Acer Enduro Urban N3 laptop en de Acer Enduro Urban T1 tablet. Het zijn apparaten die inspelen op de huidige thuiswerktrend.

Enduro Urban N3 is een 14-inch laptop (met full HD 1920 x 1080 pixels-scherm) met een 11e generatie Intel Core i7-processor. Het is een duurzame laptop van 1,85 kilogram en 21,95 mm dikte. Het is een robuust model dat voldoet aan de MIL-STD 810H-norm en IP53-certificering. Natuurlijk is het niet aan te raden om hem te laten vallen of iets op hem te laten vallen, maar als het gebeurt, dan kan hij wel tegen een stootje. Dat komt mede door schokabsorberende bumpers op elke hoek van het apparaat en ports, speakers en knoppen die waterbestendig zijn.

Acer Enduro Urban N4

De laptop blijft koel dankzij de Aquafan van acer, die tegen water kan en zelfs water kan afvoeren als dit in de laptop komt. Uiteraard wordt hierbij uitgegaan van gewoon water, dus geen zeewater of andere vloeistoffen. Op technisch vlak is Acer Enduro Urban N3 uitgerust met een tot 11e generatie Intel Core i7-processor, een tot NVIDIA GeForce MX330 GPU (maximaal 1 TB SSD en maximaal 32 GB DDR4-geheugen). en een Wifi 6-ondersteuning. Acer belooft een batterijduur van 13 uur.

Enduro Urban T1 is een tablet van 10 inch die is voorzien van een antibacterieel Gorilla Glass-scherm. Acer zet het op de markt als een tablet die vooral voor kinderen geschikt is, dankzij zijn schokabsorberende materialen. Zo heeft het apparaat schokbumepers op de hoeken. De tablet weegt 595 gram en is 9,8 millimeter dik. De tablet is stof- en waterbestendig dankzij de IP53-certificering en heeft een beoordeling van MIL-STD 810H. De ports, speakers en knoppen zijn net als bij de hierboven beschreven laptop waterbestendig.

Acer Enduro Urban T1

Het scherm van de tablet is 1920 x 1200 pixels met een helderheid van 450 nits. Dual band wifi wordt ondersteund, er is een 2MP-selfiecamera aanwezig en aan de achterzijde zit een 5MP-camera. De batterijduur van deze Android 10 Go-tablet is volgens Acer maximaal 8 uur.

Acer Enduro Urban N3 wordt in het derde kwartaal verwacht in de Benelux en kost vanaf €899 in Nederland en €999 in België. Het is nog onbekend wanneer de Acer Enduro Urban T1 wordt verwacht in onze regio.