Dell komt met luxe PowerScale F900 all flash-opslagsystemen

Dell Technologies komt met een nieuwe lijn Dell EMC PowerScale-producten, namelijk all flash-opslagsystemen voor bedrijven. Het is daarbij de bedoeling dat vooral grote workloads met ongestructureerde data kunnen worden aangepakt.

Eén van de aankondigingen is de Dell EMC PowerScale F900, een high performance all-flash opslagsysteem. Bovendien zijn er verbeteringen aangekondigd voor de huidige PowerScale F200 en F600. Er is ook een nieuw opslagsysteem beschikbaar voor Google Cloud. Hierdoor moet het laagdrempeliger worden voor bedrijven om van de Dell EMC PowerScale gebruik te maken.

PowerScale

Het is bijna een jaar nadat Dell zijn PowerScale-systemen introduceerde. Deze zijn speciaal bedoeld voor ongestructureerde informatie die wel als object of bestand is opgeslagen. Het is de opvolger van de Isilon, waarmee Dell jarenlang heeft gewerkt. PowerScale heeft ingebouwde ondersteuning van Kubernetes en maakt gebruik van het besturingssysteem OneFS. Dankzij Kubernetes kunnen er softwarecontainers worden gemaakt om de delen van moderne apps op welke computer dan ook te kunnen gebruiken.

Dell EMC’s vice president product management John Shirley heeft gezegd dat data-intensieve workloads veel processorkracht vragen. Denk aan kunstmatige intelligentie en videobewerkingen bijvoorbeeld. Hij zegt dat schaalbaarheid en prestaties ook van belang zijn. Shirley: “Datalocatie, prestaties en bewezen technologie zijn belangrijk voor AI-infrastructuur. Om het zakelijke potentieel in data te benutten, is bestandsopslag niet langer alleen maar groot. Het moet groot, snel en eenvoudig te beheren zijn.” Vandaar dat Dell met de F900 komt, met Intels Cascade Lake-processoren (dus geen hypermoderne Ice Lake), NVMe-flash en compatibiliteit met Nvidia GPUDirect, schrijft SiliconAngle.

F900

Shirley: “Met deze release krijg je meer kracht en schaalbaarheid door razendsnelle all-NVMe, ondersteuning voor gpu-versnelde applicaties en de mogelijkheid om eenvoudig op te schalen tot 93 petabytes in één cluster. Simpel gezegd, de F900 is ontworpen om het werkpaard te zijn van moderne, krachtige data lakes.”

Dell zegt dat PowerScale F200-nodes meer dan 25 procent beter zullen presteren en voor die van F600 geldt zelfs een snelheidsboost van 70 procent. De cachingalgoritmes zullen in een nieuwe release voor PowerScale ook flink veranderen: de prestaties worden verbeterd met 25 tot 70 procent.