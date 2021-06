Polestar 2 krijgt emulator update voor Android Automotive OS 10

Polestar heeft laten weten dat zijn Android-emulator is bijgewerkt met Android Automotive OS 10. De automaker moedigt app-ontwikkelaars aan om applicaties voor de Polestar 2 te ontwikkelen.

De Polestar 2 werd in 2019 gelanceerd en was toen de eerste auto ter wereld met een Android Automotive OS infotainmentsysteem. Dit aangepaste Android-systeem brengt de flexibiliteit van Google’s mobiele besturingssysteem naar auto’s. Ontwikkelaars kunnen via Polestar’s Android-emulator applicaties ontwikkelen voor de elektrische auto’s van het bedrijf. De eerste emulator verscheen samen met de Polestar 2 en nu is de software bijgewerkt met Android Automotive OS 10. Ook bijbehorende templates en integraties zijn geüpdatet voor het nieuwe besturingssysteem.

Voordelen Android in de auto

“Het Android-systeem biedt een enorm potentieel voor auto’s”, zegt Thomas Ingenlath, CEO van Polestar. “We zien veel leuke en slimme voorstellen voorbij komen van interne en externe ontwikkelaars, en door onze snelle manier van uitrollen zien we apps relatief rap van voorstel naar productie gaan. Dit is een van de belangrijkste voordelen van Android ingebouwd in de auto: optimaal profiteren van de creativiteit en het ontwikkelingstempo van de hele Android-community.” Sinds de lancering van de Android-emulator zijn er meerdere apps gelanceerd voor de Polestar 2. Onder andere de applicaties Easypark, ABRP, ChargePoint, TV2 Sumo en Video Player zijn beschikbaar voor Polestar 2 bestuurders. Daarnaast is de emulator ook gebruikt voor twee hackathons. Dankzij de software hoefden ontwikkelaars hun applicaties niet in fysieke auto’s te testen, wat de potentiële kosten drastisch verlaagde.

Polestar’s Android-emulator is beschikbaar via de developer pagina van de officiële website. Daar krijgen ontwikkelaars ook een overzicht van het proces om een applicatie van het idee naar de realiteit te brengen. Ideeën kunnen naar de automaker worden opgestuurd. Polestar ondertekent een NDA verklaring, zodat ontwikkelaars niet bang hoeven te zijn dat hun ideeën worden gestolen. Het bedrijf begeleidt app-makers verder door het proces van testen en de applicatie in de Play Store krijgen.

Tip: Google begint uitrol Android 12 bèta