Microsoft Teams krijgt nieuwe functies voor hybride meetings

Nadat eerder deze week Windows 11 lekte en Google Workspace met Gmail integreerde, kondigt Microsoft nu nieuwe functies aan voor Teams Rooms, Surface Hub, Fluid Frameworks en Viva Insights.

Microsoft zegt dat Teams Rooms een nieuwe Front Row functie krijgt, om de interacties tussen virtuele en in-the-room deelnemers natuurlijker te maken. Microsoft verplaatst de videogalerij naar de onderkant van het scherm, zodat deelnemers op afstand daadwerkelijk oog in oog staan ​​met mensen in de kamer. Verder zal de videogalerij over meerdere schermen verdeeld kunnen worden, als content niet wordt gedeeld.

Interactie wordt vereenvoudigd doordat de vergaderchat zichtbaar is voor alle aanwezigen. Ook contextuele informatie is zichtbaar, zoals agenda, taken en notities.

De aanwezigheid van remote deelnemers gaat ook verbeterd worden, met live reacties, spotlight en de mogelijkheid om meerdere videostreams en chatbubbels vast te pinnen in de klassieke videogrid lay-out.

Slimme speakers van EPOS en Yealink, die gebruikmaken van Microsofts spraakherkenningstechnologie, identificeren de sprekers en zetten hun namen in het transcript van de vergadering. Daarnaast werken partners Jabra, Logitech, Poly en Neat aan het gebruik van AI-aangedreven cameratechnologie, om iedereen in de vergaderruimte beter in beeld te laten komen.

Nieuw is het digitale Whiteboard, waarop alle aanwezigen toegang hebben en iedereen eigen content daarnaartoe kan slepen. Er komen ook nieuwe sjablonen die bedoeld zijn om groepen te helpen sneller content te maken. Bovendien krijgt het nieuwe Whiteboard Collaboration Cursors, om deelnemers op afstand te helpen gemakkelijker mee te doen en een nieuwe laserpointer.

Surface Hub, Fluid Framework, & Viva Insights

Ook Teams voor Surface Hub, Microsofts vergadersysteem voor het grote scherm, krijgt updates. Meer Teams-desktopfuncties zullen naar Surface Hub komen. Ook het nieuwe digitale Whiteboard wordt beschikbaar op Surface Hub.

Als laatste kondigde Microsoft aan dat het Fluid Framework gaat integreren met Teams en andere Office-apps. Fluid Framework moet het makkelijker maken om gezamenlijk content te maken. Verder stelt het gebruikers in staat componenten toe te voegen aan applicaties en documenten, die altijd up-to-date blijven. Via Fluid Framework wordt bijvoorbeeld een spreadsheetcomponent dat is ingesloten in verschillende apps continu gesynchroniseerd, zodat iedereen er altijd de meest up-to-date versie heeft. Fluid-componenten komen beschikbaar in Teams Meetings, OneNote, Outlook en Whiteboard.

Voor de Viva Insights app in Teams komt er een verzameling geleide meditaties en mindfulness-oefeningen. Later wordt dit uitgebreid met een nieuwe focusmodus. Die zal Focus-muziek van Headspace bevatten en timers voor pauzes implementeren.

De meeste van de nieuwe functionaliteiten zijn beschikbaar vanaf het najaar, die van Viva Insight al later deze maand.