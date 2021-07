Dell komt met nieuwe 4K Ultrasharp Webcam

De nieuwe Dell 4K Ultrasharp Webcam biedt drie beeldhoeken, 5x zoom, videoruisonderdrukking, auto-framing, en automatisch in- en uitloggen dankzij nabijheidssensoren.

De nieuwste UHD clip-on webcam van Dell biedt veel extra’s ten opzichte van de gangbare ingebouwde webcams. Het bedrijf stelt dat het “de webcam-ervaring van de grond af opnieuw wil definiëren. De nieuwe externe 4K-webcam biedt de beeldkwaliteit van digitale spiegelreflexcamera’s die worden gebruikt door professionals en fotoliefhebbers.”

Voor een uitstekende videokwaliteit onder alle lichtomstandigheden is de nieuwe camera voorzien van een grote 4K Sony STARVIS CMOS-sensor en een lens met meerdere elementen die meer licht opvangen en kristalheldere video opleveren. De 3D/2D-videoruisonderdrukking elimineert automatisch korrelige beelden, zodat ook bij weinig licht het beeld er nog goed uitziet.

Speciale features zijn onder andere Auto-framing-functie, die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie om de gebruiker in elk frame scherp en gecentreerd te houden. Het gezichtsveld kan worden ingesteld op 65 graden, 78 graden en 90 graden, met een 5x digitale zoom. De camera is voorzien van Windows Hello, om eenvoudig aan te kunnen melden met gezichtsherkenning. Nabijheidssensoren op de webcam detecteren op Dell pc’s de aanwezigheid van de gebruiker, die ook automatisch uitloggen wanneer de gebruiker weggaat.

Een magnetische kap op de lens of achterkant levert privacyafdekking en beschermt de lens tijdens. De nieuwe 4K Ultrasharp Webcam is nu verkrijgbaar, vanaf 206,50 euro.

