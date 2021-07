Sharepoint krijgt Boost-functie voor stimuleren aankondigingen

Microsoft Sharepoint krijgt een Boost-functionaliteit om belangrijke aankondigingen en nieuwsberichten bovenaan de news feeds in Microsoft 365 te plaatsen.

Microsoft is druk bezig zijn verschillende portfolio’s van updates te voorzoen. Zo werd vorige week al aangekondigd dat MS Teams nu directe integratie krijgt met Microsoft Dynamics 365 voor betere klanteninformatie tijdens Teams-sessies.

Boost-functionaliteit voor SharePoint

Nu is Microsoft Sharepoint aan de beurt met een lichte update. Aan de tool wordt nu een zogenoemde ‘Boost’-functionaliteit toegevoegd. Met deze functionaliteit kunnen beheerders belangrijke berichten en aankondigen prominenter binnen interne nieuwsbronnen naar voren brengen en zo meer lezers te garanderen. De functionaliteit regelt dit in binnen heel Microsoft 365 waarvan MS SharePoint een onderdeel is.

Beschikbaarheid

Concreet is de functionaliteit beschikbaar vanuit de Command Bar. De tool maakt berichten en aankondigingen ook langer prominent zichtbaar gedurende een bepaalde tijdsperiode. Berichten die een ‘Boost’ krijgen, zijn gemarkeerd met de ‘Boosted News’ tag en een icoontje van een bliksemschicht.

Volgens Microsoft wordt de Boost-functionaliteit deze maand en in augustus uitgerold.