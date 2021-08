Windows 365 proef gestaakt wegens populariteit

De gratis proefversie van Windows 365 is zo populair, dat Microsoft alweer gestopt is met de proef.

De proefversie van de Windows 365 Cloud PC-service heeft zoveel belangstelling gewekt, dat het bedrijf geen servers meer over heeft om de vele proefaanmeldingen te ondersteunen. Het proefprogramma is daarom tijdelijk gestaakt, totdat er extra capaciteit is gevonden, zo meldt het bedrijf. De proefversie was eerder deze week beschikbaar gesteld.

Op de pagina voor Windows 365 meldt Microsoft: “Na aanzienlijke vraag hebben we de maximale capaciteit voor de proefversies van Windows 365 bereikt.” Nieuwe gebruikers kunnen zich nog wel aanmelden, om een bericht te ontvangen wanneer de proefperiode weer wordt hervat. Het product blijft wel gewoon te koop.

Overal Windows

Windows 365 is een remote-desktopoplossing, die een aanvulling vormt op Azure Virtual Desktop, waarmee gebruikers Windows 10 en Windows 11 omgevingen naar zakelijke en persoonlijke devices kunnen brengen, inclusief Macs, iPads, Linux- en Android-apparaten.

De proefversie biedt twee maanden gratis toegang aan Windows 365 Basic, Standard of Premium. Zodra de gratis proefperiode afloopt, worden abonnementen automatisch omgezet in betaald, tenzij men actie onderneemt om het stop te zetten. De service kost tussen de 18 en 148 euro per gebruiker per maand. Het instapniveau is 1 virtuele CPU (vCPU), 2 GB RAM en 64 GB opslagruimte. Dit kan worden uitgebreid tot 8 vCPUs’, 32 GB RAM en 512 GB opslagruimte.