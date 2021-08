‘Seagate blijft HDD-marktleider, WD nadert’

De verkoop van traditionele harddisks (HDD’s) neemt sinds enkele jaren weer flink toe. Dit blijkt uit onderzoek van Trendfocus. De markt voor harddisks wordt gedomineerd door een drietal leveranciers: Seagate, Western Digital en Toshiba.

Uit het onderzoek komt naar voren dat voor het eerst sinds enkele jaren de markt voor HDD’s weer aantrekt. In het tweede kwartaal van dit jaar gingen er in totaal 67,6 miljoen HDD’s over de toonbank. In het eerste kwartaal van dit jaar waren dat er nog 63 miljoen. Dit was hoger dan de verwachtingen van Trendfocus.

Record opslagcapaciteit in exabytes

De opslagcapaciteit die deze 67,7 miljoen HDD’s vertegenwoordigden, was in Q2 2021 een record van maar liefst 350,7 exabyte. De grote vraag naar HDD’s in Q2 2021 kwam volgens de onderzoekers vooral van operators, exascale datacenters. Daarnaast worden HDD’s ook veel gevraagd door miners van de crypto Chia. De exascale datacenters nemen het grootste volume in opslagcapaciteit voor hun rekening; 243EB.

Andere interessante details zijn dat HDD-verkopen aan consumenten nog steeds dalen. Veel devices voor dit marktsegment beschikken tegenwoordig over een SSD. 3.5-inch HDD’s worden vooral verkocht voor integratie in nearline en zakelijke toepassingen.

Seagate nog steeds marktleider

Wanneer naar de producenten wordt gekeken, zijn er drie duidelijke belangrijke leveranciers. Seagate is nog steeds marktleider met 28,17 miljoen verkochte HDD’s, of een totaal van 152,3 exabyte aan opslagcapaciteit. De verkoop van Seagate steeg met 2,3 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Producent Western Digital komt op de tweede plaats, maar hijgt Seagate al flink in de nek. Deze producent verkocht in Q2 2021 25,4 miljoen HDD’s, of een opslagcapaciteit van 148,43 exabyte. Toshiba is derde, maar exacte cijfers over deze fabrikant zijn niet door Trendfocus gegeven.

Volgens de specialisten blijkt dat Western Digital Seagate aan het inhalen is, ook uit de gemiddelde opslagcapaciteit die beide fabrikanten per HDD bieden. Seagate heeft een gemiddelde opslagcapaciteit van 5,67 TB per HDD-drive. Western Digital heeft echter een gemiddelde capaciteit van 6,13 TB. De HDD’s van Toshiba beschikken over een gemiddelde capaciteit van 3,75 TB.