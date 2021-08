Infor komt met AWS for Health-ondersteuning

Infor heeft aangekondigd dat het met ondersteuning komt voor AWS for Health. De Amazon Web Services-dienst is er voor meer transparantie en efficiëntie voor organisaties binnen de gezondheidszorg. Infor wil met deze integratie laten zien dat het gefocust is op de gezondheidszorg en klanten een beter cloud-aanbod bieden.

AWS for Health is zoals de naam doet vermoeden speciaal ontwikkeld voor de gezondheidszorg, zodat de sector de juiste software kan selecteren bij de processen. Bovendien kunnen klanten AWS raadplegen, waar diverse experts in dienst zijn die kunnen helpen bij de diversiteit aan vragen die kunnen spelen bij deze uitgebreide tools. Ook kunnen ze helpen bij implementaties, zodat AWS for Health zo snel mogelijk kan worden ingezet.

Infor

Infor heeft meerdere oplossingen gemaakt gebaseerd op AWS, waaronder Infor CloudSuite Healthcare en Infor Cloverleaf Cloud. Hierbij zijn organisaties in de gezondheidszorg geholpen om klinische en operationele integraties te maken met data. Hiermee hebben klanten toegang tot de AWS-infrastructuur die helpt bij onder andere beveiliging. Infor hoopt zorgorganisaties impactvol te maken met innovatie, zodat ze niet achterlopen maar juist vooroplopen.

Senior Account Executive Healthcare bij Infor, Jelle Brouwer, zegt: “Het digitale fundament van Infor’s branchespecifieke applicaties die draaien op AWS is ontworpen om ziekenhuizen en gezondheidsorganisaties de kracht te geven om hun bedrijfs- en klinische activiteiten te integreren. Dit gebeurt via geïntegreerde platforms, waardoor een betere zorgverlening en een nog grotere patiëntentevredenheid ontstaat. Infor’s samenwerking met AWS geeft organisaties in de gezondheidszorg de mogelijkheid om omgevingen snel met elkaar te verbinden zonder de omgevingen te beheren, of een groot integratieteam op te zetten.”

Healthcare

Wat Infor Healthcare precies doet, dat is het bieden van een klinisch geïntegreerde oplossing waarmee de uitwisseling van data tussen elektronische patiëntendossiers (EPD’s) en enterprise resource planning (ERP) moet worden verbeterd.