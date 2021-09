Google Pixel 6 komt op 19 oktober?

Teaservideo en Instagramfoto’s suggeren dat Googe’s nieuwe Pixel 6 op 19 oktober wordt gelanceerd.

Google heeft een nieuwe teaser online gezet van de nieuwe Pixel 6 smartphone. Op Instagram (foto) suggereert Google verder dat de telefoon op 19 oktober geïntroduceerd zal worden: de datum in elk plaatje is ‘dinsdag de 19e’ en de eerste datum die daaraan voldoet is 19 oktober.

Als dat zo is, wint Microsoft de najaarsrace, want die zal op 22 september de nieuwe telefoonmodellen presenteren. Beide bedrijven lopen nog ver achter op de Europese smartphone top vijf, met Xiaomi als eerste, gevolgd door Samsung, Apple, Oppo en Realme.

Een eerdere preview toonde al dat het een 6,4 inch FHD+ display heeft met 2.220 bij 1.080 pixels, en een 6,7 inch QHD+ scherm met 3.200 bij 1800 pixels voor de 6 Pro versie. Verder krijgt de Pixel 6 twee camera’s, de 6 Pro krijgt daar een extra telecamera bij. Anders dan de Qualcomm chips in de Pixel 5, krijgt de 6 een eigen Google chip, de Tensor. Dit laatste doet vermoeden dat er veel nadruk op AI zal liggen.