PC tekorten lopen op door steeds langere wachttijden

Einde lockdown en chiptekort drijft PC tekorten verder omhoog, dwingt inkopers aan te passen.

Toenemende vertragingen van de leveringen van nieuwe pc’s resulteren in steeds langere wachttijden, nu al oplopend tot maanden, zo concludeert de Wall Street Journal na een rondvraag bij Chief Information Officers in de VS.

Eerder werd al bekend dat grote fabrikanten te maken hebben met achterstanden, door tekorten aan chips en problemen door de diverse lockdowns, die vooral in havens grote vertragingen oplevert. Dat alles terwijl in veel landen de lockdown afloopt en bedrijven weer opengaan, en daarmee de vraag naar nieuwe pc’s stijgt.

Meer vraag, maar kleinere orders

De Wall Street Journal kreeg te horen dat de meesten leveringstijden hebben zien oplopen van weken naar maanden. Men lost de problemen op door veel kleine orders uit te zetten bij meer leveranciers, in plaats van de paar grote orders bij enkelen zoals eerst. Ook gaat men vaker zelf direct kopen om zo de vertraging via de tussenpersoon te omzeilen, aldus de krant.

De chiptekorten zullen naar verwachting tot medio volgend jaar duren. Eerder deze maand maakte onderzoeker IDC bekend dat de verkopen in Europa dit jaar met 25 procent zullen stijgen ten opzichte van vorig jaar. Die sterke groei komt bovenop de al bestaande leveringsproblemen.