‘Pc-markt blijft groeien, zakelijk nu grote duwer’

IDC heeft becijferd dat EMEA-zendingen van traditionele pc’s (desktops, notebooks en werkstations) in 2021 met 13,2 procent zal stijgen ten opzichte van 2020, tot 95,8 miljoen stuks. De consumentenvraag blijft onverwacht sterk, terwijl de commerciële markt is begonnen met het wegwerken van lockdownachterstanden.

Bijzonder is dat voor het eerste sinds begin 2020 groei in de desktopmarkt verwacht wordt. Die “zal voornamelijk worden aangedreven door de overheid en het bedrijfsleven,” door nieuwe machines voor terugkerende werknemers aan te schaffen en voor digitaliseringsprojecten. “Deze voorspelde groei komt ondanks aanhoudende problemen met de levering van componenten, die naar verwachting tot ver in 2022 zullen aanhouden,” aldus het bedrijf.

West-Europa trekt de kar

De Europese groei ligt boven het wereldwijde gemiddelde. “In West-Europa zal de commerciële markt naar verwachting groeien met 24,8 procent jaar-op-jaar in 2021Q3 en met 2,9 procent jaar-op-jaar in 2021Q4,” voorspelt IDC. Deze aanhoudende groei “kan worden gezien in herstel aan de desktopzijde.” Aan de notebookzijde verwacht men dat de vraag “aanzienlijk zal blijven, omdat digitaliseringsprojecten en hybride werken normaler worden.”

De West-Europese consumentenmarkt doet het het beste in de EMEA-regio. Voor het zesde opeenvolgende kwartaal is daar een groei van dubbele cijfers te zien zijn dit kwartaal, 10,3 procent zo verwacht IDC. Vooral notebooks zijn daar de gangmakers, die 12,9 procent meer verkocht gaan worden dan dezelfde periode afgelopen jaar. IDC gelooft dat dit komt door “de aanhoudende overgang naar één apparaat per persoon.”