‘Nieuwe Macbook Pro verschijnt de komende weken’

Mark Gurman, Apple-insider van Bloomberg, denkt dat de nieuwe Macbook Pro ergens in de herfst uit zal komen. “De nieuwe MacBook Pro is niet verschenen op het september evenement van Apple, maar komt er waarschijnlijk in de komende weken,” zo zegt hij. “Apple doet zijn belangrijkste nieuwe Mac-introducties meestal in oktober.”

De verbetering van de Macbook Pro heeft de eigen M1X chipset van Apple, die sneller is dan de nu gebruikte M1, Mini LED schermen voor een beter contrast, nieuwe poorten, fysieke functietoetsen in plaats van de Touch Bar, en waarschijnlijk met twee schermopties, 14 inch 3024 x 1964 pixels, en 16 inch 3456 x 2234 pixels. Hopelijk zijn die steviger dan de vorige generatie.

Gurman denkt dat de M1X dit jaar ook in een duurdere versie van de Mac mini gebruikt zal gaan worden. Verder zou Apple al hard werken aan “chips met hogere prestaties voor een nieuwe Mac Pro” en aan een “M2 voor toekomstige MacBook Airs, iMacs en goedkope MacBook Pro’s”.