Weten de nieuwe 14″ en 16″ MacBook Pro hun prijs waar te maken?

Apple maakt de beschikbaarheid van de nieuwe 14″ en 16″ MacBook Pro-modellen bekend. De devices zijn verkrijgbaar vanaf dinsdag 26 oktober, bevatten vernieuwde versies van Apple’s M1-processoren en herintroduceren een HDMI- en SD-aansluiting.

De 14″-variant kan worden uitgerust met twee versies van Apple’s nieuwe M1 Pro-processor. De 16″-variant stelt zowel de M1 Pro als M1 Max beschikbaar. Volgens Apple bieden de chips tien keer meer vermogen dan de Intel-processoren van MacBooks in de meest recente generatie, verkrijgbaar sinds eind 2020.

Voor dat vermogen betaal je flink. De scherpst geprijsde 14″-variant kost 2.249 euro. De 16″-variant kost 2.749 euro en loopt op tot 3.849 euro. Hoewel speculatief, belooft Geekbench’s benchmark van de M1 Max een verdubbeling van het vermogen in de eerdere M1 chip van 13″ MacBook Pro’s. De tijd moet uitwijzen of de nieuwe modellen zichzelf daadwerkelijk in kracht terugbetalen.

Aansluitingen

Opvallend genoeg stapt Apple met de nieuwe modellen weg van de USB-C-aansluiting die in de afgelopen jaren in alle connectiviteit van MacBooks voorzag. De nieuwe 14″ en 16″ hebben drie USB-C Thunderbolt 4-, een HDMI-en een SD-ingang. De Touch Bar komt te vervallen en de magneetlader maakt een comeback.

In ander nieuws

Tot slot worden de nieuwe modellen voorzien van mini LED displays, een technologie die eerder in de meest recente iPad Pro verscheen. FaceTime camera’s zijn geüpgraded van 720p naar 1080p. Volgens Apple klinkt de bas van een nieuwe, zeskoppige speakerset beter dan ooit.