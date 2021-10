Dell lanceert nieuw ontwerp van de XPS Desktop

Dell lanceert een nieuwe versie van zijn high-end desktopserie XPS Desktop. Meerdere uitvoeringen van het vernieuwde ontwerp worden ergens in de komende weken beschikbaar.

De uitvoeringen lopen uiteen. Intel CPU’s (tot i9-12900K), Nvidia Geforce RTX GPU’s (tot 3090) en AMD Radeon RX GPU’s (tot 6900 XT) zijn een greep uit de opties. DDR5-werkgeheugen is aanwezig. Volgens Dell ondersteunt de technologie 50 procent snellere processorsnelheden dan DDR4. Ook PCIe 5.0, een standaard voor het versnellen van data-uitwisseling tussen pc-componenten, kijkt om de hoek. Sneller dan PCIe 4.0, de versie van de technologie die regelmatiger in moderne desktops wordt verwerkt.

Koeling als stokpaardje

Onderscheidend aan de desktop is volgens Dell de desktopkoeling. De organisatie stelt dat de koelingsmethode van de XPS Desktop is herontworpen. Zowel lucht (air cooling) als vloeistof (liquid cooling) wordt benut om de temperatuur van het model te reguleren. Volgens Dell is de desktop tot 21 procent koeler en meer dan 50 procent stiller dan de vorige release.

Tot slot benadrukt de organisatie aandacht voor aanpasbaarheid, onderstreept door een ‘toolless entry chassis’, wat kortgezegd inhoudt dat de pc zonder gereedschap te openen is voor het vervangen of schoonmaken van onderdelen. De toevoeging is welkom, maar de praktische meerwaarde beperkt. De meeste oude desktops en componenten zijn los te schroeven met een enkele kruiskopschroevendraaier. Die kruiskopschroevendraaier is voor de nieuwe XPS Desktop niet langer nodig- en daar blijft het bij.

Uitvoeringen van de desktop worden “later in de herfst” beschikbaar. Prijzen zijn op dit moment onbekend.

Tip: Bedrijven lopen forse securityrisico’s, gelukkig zijn ze te beperken