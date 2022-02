AVM introduceert Wifi 6-router FRITZ!Box 6690 Cable

AVM heeft de nieuwe Wifi 6-modem/router FRITZ!Box 6690 Cable en de Wifi 6 -extender FRITZ!Repeater 1200 AX geïntroduceerd. De combinatie van deze draadloze connectiviteitstoepassingen moet een sterk mesh Wifi-netwerk opleveren voor woningen en bedrijven.

De FRITZ!Box 6690 Cable modem/router biedt ondersteuning voor DOCSIS 3.1-technologie met tot 6 Gbps download- en 2 Gbps-uploadsnelheden. De router is voorzien van Wifi 6 voor grote dekking. Via deze draadloze functionaliteit kunnen downloadsnelheden tot 4,8 Mbps (in de 5GHz-mode) en 1,2 Mbps (2.4 GHz-mode) bereikt worden.

Andere functionaliteit van de modem/router is dat door de mesh-technologie veel devices met de kabelmodem/router verbonden kunnen worden. Ook beschikt de toepassing over een geïntegreerd compleet DECT-, IP- en analoog telefoonsysteem met vijf antwoordapparaten. De FRITZ!Box 6690 Cable modem/router beschikt over DVB-C-functionaliteit voor streaming televisie-ervaringen.

Wifi 6-extender AVM Repeater 1200 AX

Naast de kabelrouter heeft AVM de Wifi 6-extender Repeater 1200 AX gepresenteerd. Deze versterker biedt mesh-technologie voor een hoge dekkingsgraad en beschikt over twee antennes voor zowel de 2,4 GHz- en 5 GHz-frequentie. Dit biedt snelheden tot 300 Mbps. Daarnaast maakt de Repeater 1200 AX een betere verdeling van de bandbreedte mogelijk. Hierdoor kunnen ook oudere devices profiteren van de Wifi 6-repeatfunctionaliteit.