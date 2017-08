Review: Microsoft Surface Laptop – juweeltje van een laptop

Hardware

Een tijdje geleden reviewden we de Microsoft Surface Book. In die review meldden we ook al dat Microsoft nog een nieuw model had uitgebracht, de Surface Laptop. Die kregen we recent ter test van Microsoft mee. Met de Laptop begeeft Microsoft zich op het terrein van de ‘gewone’ laptop, iets wat men tot nu toe nog niet had geprobeerd. Hoe hij is bevallen, lees je in deze review.

Waar we tot nu toe allerlei soms buitenissige ontwerpen van Microsoft voorbij hebben zien komen in de Surface-lijn, oogt de Surface Laptop heel normaal. Geen bijzondere scharnieren, standaarden achterop of andere gekkigheid, maar gewoon een laptop die je open en dicht kunt klappen.

Alcantara

Helemaal gewoon willen de ontwerpers van Microsoft het kennelijk nooit maken. Als je de Surface Laptop openklapt, zie je namelijk dat het gebied waar het toetsenbord in is geplaatst niet van aluminium of plastic is. Onderliggend is het weliswaar gewoon aluminium, maar er is een kunststof overheen gespannen. Er wordt ons verteld dat we hier te maken hebben met alcantara. Dit bestaat volgens Wikipedia uit 68 procent polyester en 32 procent polyurethaan. Het is ontwikkeld met het idee om een goed aanvoelend materiaal te maken, dat tegelijkertijd ook lang meegaat en vlekafstotend is. Het zou er dus goed uit moeten blijven zien, ook als je het langere tijd gebruikt hebt.

Over het esthetische effect van de keuze van Microsoft voor alcantara zijn de meningen op onze redactie verdeeld. De ene vindt het erg fraai, de andere foeilelijk. Dit is typisch zoiets waar weinig tot geen ‘middengebied’ is. Je vindt het erg mooi of erg lelijk. Het is in ieder geval weer eens wat anders dan dat koude aluminium of gammele plastic, zoveel is zeker.

Hermetisch en mobiel

Voor het overige is de behuizing opgetrokken uit aluminium. Zoals we ook zagen bij de Surface Book, is de behuizing hermetisch afgesloten. Alles is tot op de millimeter nauwkeurig op elkaar afgestemd. Zelf iets repareren is er dan ook niet bij.

Op zijn dikste punt is de Surface Laptop dichtgeklapt nog altijd niet dik, zo’n 1,5 centimeter. Dit gekoppeld aan het 13,5-inch grote scherm en een gewicht van 1,2-1,3 kg (afhankelijk van het model), maakt dit een zeer prettig te vervoeren laptop.

Aansluitingen

Kijken we naar de aansluitingen, dan zien we aan de ene kant een full-size USB 3.0-aansluiting, met daarnaast Mini DisplayPort en de 3,5mm-aansluiting voor een hoofdtelefoon. Aan de andere kant zit alleen de aansluiting voor de voedingsadapter. Echt veel aansluitingen zijn dit niet. Over het ontbreken van Type-C hebben we in onze review van de Surface Book al een behoorlijke boom opgezet. Dat gaan we hier niet nog een keertje doen. Microsoft heeft ervoor gekozen om compatibiliteit te garanderen voor externe apparatuur ten koste van bijvoorbeeld het koppelen van twee 4K-monitoren aan 60 fps.

Op zich kunnen we de afweging die Microsoft heeft gemaakt met betrekking tot de USB-aansluiting best begrijpen. Aan de andere kant verwacht je toch op zijn minst ook een Type-C-aansluiting aan te treffen op een apparaat in deze prijsklasse. Als het je dan toch te doen is om een optimale gebruikservaring, dan kun je die extra stap ook nog wel zetten.

Meerdere modellen

Er zijn in totaal vier modellen van de Microsoft Surface Laptop. Twee zijn voorzien van een Intel Core i5-7200U. Het instapmodel (1149 euro) heeft een SSD met een capaciteit van 128 GB en 4 GB werkgeheugen, het iets duurdere (1449 euro) Core i5-model hebben wij toegestuurd gekregen. Dat heeft twee keer zoveel opslagcapaciteit en twee keer zoveel werkgeheugen. Er zijn verder nog twee Core i7-modellen, beide voorzien van een Intel Core i7-7660U. De goedkopere van de twee (1799 euro) heeft net zoveel werkgeheugen en opslagcapaciteit als ons testmodel (respectievelijk 8 GB en 256 GB). De duurste heeft een SSD met een capaciteit van 512 GB en 16 GB werkgeheugen. Hiervoor moet je 2499 euro reserveren. Alle SSD’s worden overigens via PCIe aangesloten op het bordje in de laptop. In geen van de modellen is een discrete GPU geplaatst. Dat is gezien het zeer slanke formaat ook niet te verwachten.

Verder is het nog vermeldenswaard dat de twee Core i7-modellen op het moment van schrijven (nog) niet te koop zijn in de Windows Store. Ook is het goed om te weten dat vooralsnog alleen de Platinum-variant beschikbaar is. Er zijn nog drie kleuren, te weten matgoud, bordeauxrood en kobaltblauw. Die komen later beschikbaar. Bij die modellen zijn alcantara en aluminium van de behuizing eveneens van dezelfde kleur.